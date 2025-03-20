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樟新停車場確定不做木新市場中繼點 北市都委會通過蓋社宅

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市都委會今審議「樟新停車場基地」從機關用地變更為社福及機關用地。記者林佳彣／攝影
台北市都委會今審議「樟新停車場基地」從機關用地變更為社福及機關用地。記者林佳彣／攝影

北市木新市場改建爭議，市場處原擇中繼市場之一的樟新停車場基地，因都發局規畫興建社宅，引發在地反彈。北市都委會今再度審議用地變更，因市場處已無中繼市場需求、市府也有興辦社宅急迫性，委員均無意見，全案通過，預計2031年完工。

文山區實踐段二小段667地號原為市場用地，因已無作市場使用需求，2009年變更為機關用地，因周邊地區有停車需求，暫維持作臨時停車場使用迄今，面積1305.48平方公尺，周邊有幼兒園、樟新區民活動中心等完善社福設施。

去年市場處將該址樟新停車場基地作為木新市場改建的9處中繼點場址之一，但因都發局規畫在此蓋社宅，當地反彈。都委會去年10月17日會議決議，公民團體陳情木新市場中繼的設置問題，請市府協調確認改建方案後，再提會審議用地變更。

都委會今再度審議該案，都發局報告，市場處去年12月發函指出，木新市場經台北市土木技師公會評估結果，規畫以「耐震補強方案」，建物可再使用約13年，市場處目前尚無作市場中繼使用的需求。

都發局說，原機關用地雖可依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法蓋社宅，但有「使用容積樓地板面積不得超過總容積樓地板面積1/2」限制，因此提案都委會變更為社福及機關用地，提升社宅存量，開闢經費12.8億元，由台北市住宅基金支應。

另外，民眾在公開展覽說明會提及，希望可納入托老托幼等社福設施、在地保障名額，也有人認為該處社宅89戶的效益不足。都發局回應，用地變更後，社福設施皆為容許使用項目，該址基地形狀方整，土地權屬為市有且素地、區位便捷，加上社宅申辦踴躍、候補者多，仍有興辦需求。

都委會委員均無意見，主席李四川裁示通過。都發局會後表示，樟新水岸社會住宅2區正進行先期規畫，因基地規模較小，因此全棟以社宅為主共89戶，且考量地方需求，在2樓規畫多功能空間，提供社宅承租戶及里長辦公處等依「台北市社會住宅公共空間使用管理規約通則」申請使用。

都發局說，已編列2024年規畫設計預算約9558萬元，依市議會但書「樟新停車場基地規劃興建社會住宅得進行先期規畫，並與地方充分溝通後，始得動支後續經費。」都發局今年將持續與當地民眾妥善溝通，預計2027年開工、2031年完工。

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