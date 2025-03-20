快訊

批柯文哲案卷證「完全沒證據」 黃國昌：審判程序一一戳破北檢謊言

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

聽新聞
0:00 / 0:00

鳥類受困黏鼠板難救援 新北動保處：可舖紙避免二次受傷

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市動保處提醒，若遇到鳥類受困黏鼠板，可用報紙或衛生紙輕覆在受困鳥的周邊，避免其羽毛與身體沾黏。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，若遇到鳥類受困黏鼠板，可用報紙或衛生紙輕覆在受困鳥的周邊，避免其羽毛與身體沾黏。圖／新北市動保處提供

新北市動保處統計，去年共有1388件野鳥救援案件，其中常見的麻雀有62件，9件是受困在黏鼠板。動保處提醒，若遇到類似案件，可用報紙或衛生紙輕覆在受困鳥的周邊，避免其羽毛與身體更加沾黏，再通報處理。

每年3月20日是世界麻雀日，麻雀廣泛分佈於歐亞大陸，喜歡成群活動，常見於農田、鄉村及城市，主要以穀物、草籽及昆蟲為食。根據2024年資料顯示，動保處受理鳥類通報案中，有62件為麻雀救援案，其中因黏鼠板受困的案件就有9起。

日前動保處接獲通報，一位吳小姐在中和區華新街發現二隻麻雀受困於黏鼠板，連板帶鳥送交動保處，經人員搶救後，成功脫困並恢復野放；而在板橋區大智街，民眾發現1隻麻雀被黏鼠板困住，民眾自行使用橄欖油將鳥脫離黏鼠板，但處理不當導致鳥全身沾滿油脂，羽毛無法有效保溫，最終因失溫不幸離世。

動保處表示，黏鼠板隨意放置於戶外，可能對鳥類造成嚴重威脅。黏鼠板上的黏膠反光效果容易讓鳥類誤認為積水，因而前來覓水卻不慎受困。此外，麻雀習慣群體活動，一旦有個體受困，其他同伴可能也會被吸引過去，導致集體受害。若鳥類長時間受困，不僅可能因掙扎導致骨折、脫臼或羽毛受損，還可能因脫水、失溫而喪命。

獸醫師陳鉅尹表示，發現鳥類誤觸黏鼠板，切勿直接拉扯，以免造成翅膀骨折或羽毛嚴重受損。建議先用報紙或衛生紙輕覆在受困鳥的周邊，避免其羽毛與身體沾黏。再使用少量橄欖油輕輕塗抹受黏部位，讓黏膠逐漸軟化。3.待黏膠軟化後，再以少量麵粉輕拍吸附黏膠，避免鳥體沾滿油脂，影響羽毛的保暖功能。

陳鉅尹呼籲，上述處置有些風險，若無十足把握，可將紙張鋪在受困處，連同黏鼠板一起放入紙箱，確保鳥不會因掙扎而進一步受傷。並立即通報動保處。

新北市動保處提醒，若遇到鳥類受困黏鼠板，可用報紙或衛生紙輕覆在受困鳥的周邊，避免其羽毛與身體沾黏。圖／新北市動保處提供
新北市動保處提醒，若遇到鳥類受困黏鼠板，可用報紙或衛生紙輕覆在受困鳥的周邊，避免其羽毛與身體沾黏。圖／新北市動保處提供

衛生紙 麻雀

延伸閱讀

台南貨車行駛中「狗被吊整路」 動保處上門狗已失蹤…市府：查辦到底

影／高雄養殖魚塭大亨要認養Lucky？動保處揭比特犬領養進度

嘉義飼主為何不領養比特犬了？ 議員曝內幕：周遭人反對

咬人比特犬沒入首夜緊張不吃不拉 1嘉義人本想認養又退了

相關新聞

樟新停車場確定不做木新市場中繼點 北市都委會通過蓋社宅

北市木新市場改建爭議，市場處原擇中繼市場之一的樟新停車場基地，因都發局規畫興建社宅，引發在地反彈。北市都委會今再度審議用...

新北大巨蛋示意圖出2張 巿民問蓋哪...民代無奈回答「許願街」

新北大巨蛋議題選址問題引發民眾關切，昨天市府又流出第二張示意圖，搞得民眾霧煞煞到底要怎麼蓋、蓋在哪，許多民代被問的不知所...

鳥類受困黏鼠板難救援 新北動保處：可舖紙避免二次受傷

新北市動保處統計，去年共有1388件野鳥救援案件，其中常見的麻雀有62件，9件是受困在黏鼠板。動保處提醒，若遇到類似案件...

「2025新北春紛節」3/22-23大都會公園盛大登場

新北市政府今年以「Follow your heart」為主軸，策劃年度盛事「2025新北春紛節」，於3月22日至23日在新北大都會公園盛大舉行，結合音樂展演、春日市集、野餐、親子互動與寵物樂園，還有精

新北市府與謝國樑討論基捷 侯友宜：盼今年核定開工

基隆捷運經費正在中央審議，新北市副市長陳純敬18日拜會基隆市長謝國樑，就相關議題交換意見。新北市長侯友宜今天受訪時說，隨...

直擊李彥秀服務處違建占防火巷 溫朗東問蔣萬安：敢拆嗎？

名嘴溫朗東指控國民黨立委李彥秀的南港服務處，疑似違法占用法定空地與防火巷，溫朗東今天下午直接到李彥秀被質疑的違建地點說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。