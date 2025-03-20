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「2025新北春紛節」3/22-23大都會公園盛大登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市政府今年以「Follow your heart」為主軸，策劃年度盛事「2025新北春紛節」，於3月22日至23日在新北大都會公園盛大舉行，結合音樂展演、春日市集、野餐、親子互動與寵物樂園，還有精美好禮贈送等豐富活動，打造專屬於春天的河濱盛宴。

新北市政府高灘地工程管理處黃裕斌處長表示，「2025新北春紛節」攜手人氣插畫設計師KURT WU操刀設計，以「巨大愛心」成為活動的核心視覺符號，呼應活動slogan「Follow your heart」，更於現場設置打卡裝置，傳遞春天的幸福感與愛的能量。音樂表演更是精彩絕倫，【春紛微醺搖呀搖】大舞台邀請到年輕族群最愛的超強卡司，3月22日有SoulFa靈魂沙發、小男孩樂團、HUSH、柏霖PoLin，壓軸更有被譽為「台版西城男孩」的icyball冰球樂團登場。3月23日有鄒序Hogan T.、Night Keepers守夜人、Angie安吉、徐暐翔，以及曾獲得第25 屆金曲獎「最佳樂團」麋先生MIXER壓軸演唱。【游牧野餐躺呀躺】綠洲小舞台則由知名DJ魏如昀、Dennis、SoWhat分享1990-2000年代華語創作金曲，再搭配著「台灣老派露營」團隊展示的台灣經典復古及風格美學，讓大家在野餐的時候，沉浸在「Old School」氛圍，回憶曾經屬於自己的主打歌。

黃裕斌處長指出，今年春紛節活動節目豐富精彩，更延續往年春日市集的特色攤位，邀請到有趣餐飲行銷團隊策展，規劃多達150個精選攤位，匯聚北、中、南各地的人氣排隊美食與創意產品。活動當天15:00起凡身穿帶有「愛心圖案樣式」服裝或配件的民眾，即可到活動現場二號服務台兌換限量小禮「透明圓扇」，每日限量1,500份，送完為止。

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