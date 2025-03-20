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新北大巨蛋示意圖出2張 巿民問蓋哪...民代無奈回答「許願街」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北大巨蛋今年二月釋出第一張示意圖。圖／新北市城鄉局提供
新北大巨蛋今年二月釋出第一張示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北大巨蛋議題選址問題引發民眾關切，昨天市府又流出第二張示意圖，搞得民眾霧煞煞到底要怎麼蓋、蓋在哪，許多民代被問的不知所措，只好回答許願街由民眾各自許願。新北市府則表示真正外觀未來競圖後才會確認，年底前會確定選定的地址。

新北大巨蛋初步選址包括淡海二期、板樹體育館、樹林大柑園及機五南側、三峽麥仔園及土城看守所現址。2月出現一張示意圖後，昨天又出現第二張示意圖，搞得民眾茫然未來大巨蛋到底長怎樣？蓋在哪？

臉書「交通X樹林」社團民眾也不滿表示新北大巨蛋話題似乎很神秘，讓人搞不清楚未來大巨蛋的政策與必要性，認為六點評估應該說明相關的區位、建築量體及社區影響等對於周邊環境的說明。

新北市議員卓冠廷表示，看到大巨蛋的模擬圖出現固然感覺有些進展，但目前應該尚未競圖，不知該圖是否具有任何代表性？卓冠廷進一步說明，大巨蛋最大重點應是選址、周邊規劃與周邊效應，如果只是建築雛形，難免流於「別人有的我也要有」的模仿心態，難以規劃出最適合當地發展的內容。

卓冠廷也說明，目前大巨蛋的潛力場址有非常多土樹三鶯的地點，自己非常樂見有大型場館帶動地方發展，但仍要再次提醒，選址和規劃應注重交通設計和周邊發展，莫讓土樹三鶯的寶貴土地上座落一座蚊子館。

議員黃淑君則表示，小巨蛋孵蛋十年才決標，現在又丟出大巨蛋的議題，認為現在講大巨蛋根本就是為了2026年選舉操作鋪路，副市長劉和然丟出第二張示意圖，但怎麼蓋、蓋在哪，現在都一問三不知，很明顯是政治操作，認為劉和然只是為了炒選舉聲量。

新北市府則表示，新北大巨蛋實際外觀未來將透過競圖方式選出，目前示意圖只是一個意象，選址部分今年底前將會決定。

新北大巨蛋昨天又釋出第二張示意圖，讓民眾納悶未來到底建築外觀為何。圖／新北市政府提供
新北大巨蛋昨天又釋出第二張示意圖，讓民眾納悶未來到底建築外觀為何。圖／新北市政府提供

卓冠廷 大巨蛋

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