直擊李彥秀服務處違建占防火巷 溫朗東問蔣萬安：敢拆嗎？

名嘴溫朗東指控國民黨立委李彥秀的南港服務處，疑似違法占用法定空地與防火巷，溫朗東今天下午直接到李彥秀被質疑的違建地點說，他昨天晚上已經上1999陳情，希望蔣萬安公事公辦。也會與內政部營建署等相關單位，釐清是否有違法使用的狀況。

對於被指服務處為違建、還占用防火巷。李今上午回應，表示溫所指的地上物為她母親所有，使用符合法規，有違法的話支持市府依法處理。

罷免李彥秀團體今天下午也到李彥秀這處被質疑的服務處外開記者會，質疑北市長蔣萬安敢拆國民黨違建嗎？李彥秀疑似占用防火巷，市府為何放水？並且提出三點疑問：蔣萬安敢依法拆除國民黨的違建嗎？李彥秀占用防火巷，市府為何放水？違建不拆，公權力何在？市民安全誰來顧？

溫朗東今天說，他是收到在地民眾給他的線索，有民眾說因為長期以來不堪其擾，因從地政雲查到有巷弄，卻被封死，導致民眾跟旁邊的巷子無法進出，他到現場是要確認，因有民眾說違建的範圍比原本預估更大。

溫也提到，他昨天已經寄出1999陳情函，這處違建在地很多民眾都有發現，但10幾年沒有人敢檢舉，因怕被查水管，溫說，過去蔣萬安對於罷免團體毫不手軟，希望這次比照罷免團體公事公辦的態度，來對待北市立委李彥秀。