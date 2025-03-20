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不只是車站！捷運十四張站百貨化 將加入洗衣店、物流點

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
十四張站的站內超商開幕後，乘客的進店率達到10.5%，平均消費金額達到70元，平日來客數突破700人。記者李定宇／攝影
十四張站的站內超商開幕後，乘客的進店率達到10.5%，平均消費金額達到70元，平日來客數突破700人。記者李定宇／攝影

新北捷運公司正進行大車站計畫，捷運站不只是趕車的地方，而是讓你可以輕鬆買咖啡、逛超商新北捷運十四張站正顛覆民眾對車站的印象，未來將加入洗衣店、物流貨點，把捷運站變成兼具購物、服務與休憩生活場域。新北捷運公司總經理吳國濟表示，新北捷運將不只是通勤族使用，還是社區居民的補給站，甚至讓搭車變成一種新的購物體驗。

「以前搭捷運都匆匆忙忙趕車，哪裡會想到車站裡可以買東西？」中和上班族王先生說，現在的十四張站已經不是印象中捷運站。會在這裡買杯咖啡再上班，或者回家前順手買個晚餐方便很多。這種轉變正是新北捷運公司總經理吳國濟的「大車站計畫」帶來創新。新北捷運與全家便利商店攜手合作，把捷運站打造成一個站內超商，不只是販售日常用品，還提供社區取貨點、智能販賣機，甚至未來還可能加入無人商店，讓乘客可以更自由地利用車站空間。

這樣的轉變可不是一蹴可幾的。從2023年開始便開始討論「大車站計畫」可能性，歷時超過一年在2024年底開幕。短短幾個月內這間站內超商已經吸引了大量人潮，甚至創下了單日營業額新高紀錄。「本來以為會不會沒什麼人來，結果發現很多人下班後順手進來買東西，或者直接在這裡等朋友，變成一個新的社交場域！」吳國濟說這不只是開了一間超商，更是改變了捷運站的使用方式。

這樣的改變不僅讓乘客受惠，對捷運站的工作人員來說，也是一個新的挑戰與機會。吳表示，以前同事工作主要是負責車站運務，現在還要學習店鋪經營，不只幫助乘客搭車還能提供更多生活服務，讓車站員工不僅具備雙重技能，也提升服務價值。

根據最新數據十四張站的站內超商開幕後，乘客的進店率達到10.5%，平均消費金額達到70元，平日來客數突破700人。這些數據不只是冰冷商業成績，更代表乘客對這種全新車站模式認可。有些住在捷運站附近的居民，也會特地來這裡買東西。

未來大車站計畫不會只停留在十四張站，而是會逐步擴展到更多車站例如龍埔站、紅樹林站、板橋站等，讓超商就是車站、車站就是超商概念變得更普及。除了擴大經營範圍，未來還會加入更多智慧科技如無人商店、智能取貨櫃，讓捷運站變成智慧生活站。對乘客來說不只提升便利性，更讓搭捷運變成全的體驗。

新北捷運站百貨化將擴大經營範圍，未來還會加入更多智慧科技如無人商店、智能取貨櫃，讓捷運站變成智慧生活站。記者李定宇／攝影
新北捷運站百貨化將擴大經營範圍，未來還會加入更多智慧科技如無人商店、智能取貨櫃，讓捷運站變成智慧生活站。記者李定宇／攝影
捷運新店十四張站內便利商店，由捷運公司員工負責營運。記者李定宇／攝影
捷運新店十四張站內便利商店，由捷運公司員工負責營運。記者李定宇／攝影

捷運公司 新北捷運 超商

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