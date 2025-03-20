基捷爭議與謝國樑有溝通 侯友宜：同心齊力盼今年核定

捷運汐東線今天動工，未來將與基隆捷運串接，基隆捷運由新北市府主責，但近期因總經費、分段招標及在基隆八堵設變電廠引發爭議，造成基隆地方反彈。新北市長侯友宜今天對此表示，他隨時都跟基隆市長謝國樑通電話溝通，大家同心齊力，希望基隆捷運也能夠在今年核定、今年開工。

基隆捷運與汐東線相通，新北一併納入規畫，由於社后機廠服務量能有限，規畫在八堵增設機廠，擬徵收民宅土地興建主變電廠，居民反彈抗議。

另基市府對新北部分作業有微詞，新北市副市長陳純敬日前拜會基市長謝國樑說明。雙方溝通後，謝國樑曾說明，基捷未來事務，台北、新北和基隆會一起討論，可確定的是不管是現在或未來，都需要向中爭取更多預算。

今天媒體詢問侯友宜與基隆市長謝國樑對於發包的方式跟變電廠設置溝通好了嗎？

侯友宜說，非常謝謝謝國樑市長關心基隆捷運，基隆捷運在基隆也好、新北也好都非常地重要，他們跟謝市長的溝通，不管是請同仁跟謝市長報告以外，他隨時都跟謝市長通過電話，隨時掌握狀況，大家同心齊力。

侯友宜表示，他希望除能夠回應基隆市民的訴求以外，更重要的是讓工期能夠趕快順利經過工程經費的基本設計，中央快速核定，他們可以快速地展開，這才是他們最終的目的，希望基隆捷運也能夠在今年核定、今年開工，2032年完工。