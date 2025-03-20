南港LaLaport開幕 蔣萬安：南港已從黑鄉變成潮城
南港LaLaport今天正式開幕，日本三井集團、中國信託金控、台灣人壽高層，台北市長蔣萬安等人均出席今天的開幕剪綵典禮。蔣萬安開幕致詞表示LaLaport開幕之後，「南港已經從黑鄉變成潮城」。他非常榮幸見證這重要歷史時刻，LaLaport開幕是代表北市府招商引資，吸引國際投資，帶動城市發展重要里程碑。
蔣萬安說，為了讓台北市有全新的商業設施，也是重要地標，北市府可以說是「全面動起來」，從都市設計審議、消防審查、土地使用分區調整、連通道規畫，到最後商業登記的審核等，北市府全力在行政上給予協助。當然更重要是確保給市民一個安全安心的消費環境，及給市民朋友有國際級的服務體驗。
蔣萬安也開心的表示，他的三寶現在2歲了跑得很快，跟太太還在煩惱要帶孩子去哪裡玩，LaLaport就是最好的地方，更鼓勵民眾最好搭大眾運輸來逛，「我一定會跟孩子、全家人搭捷運來玩」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言