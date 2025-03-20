南港LaLaport開幕 蔣萬安：南港已從黑鄉變成潮城

南港LaLaport今天正式開幕，日本三井集團、中國信託金控、台灣人壽高層，台北市長蔣萬安等人均出席今天的開幕剪綵典禮。蔣萬安開幕致詞表示LaLaport開幕之後，「南港已經從黑鄉變成潮城」。他非常榮幸見證這重要歷史時刻，LaLaport開幕是代表北市府招商引資，吸引國際投資，帶動城市發展重要里程碑。

蔣萬安說，為了讓台北市有全新的商業設施，也是重要地標，北市府可以說是「全面動起來」，從都市設計審議、消防審查、土地使用分區調整、連通道規畫，到最後商業登記的審核等，北市府全力在行政上給予協助。當然更重要是確保給市民一個安全安心的消費環境，及給市民朋友有國際級的服務體驗。