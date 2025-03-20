影／汐東線今動工將接民生線、基捷 侯友宜：汐止人夢想成真

汐止人期待23年的捷運，捷運汐東線今天正式動工！新北市長侯友宜主持開工典禮時表示，「汐止人的夢想成真」， 未來通車後市民從汐止到台北市內湖，尖峰通勤可省半小時，將整合介接基隆捷運與台北市民生線，壯大北北基捷運路網，將機電系統一致可一車到底、9站6線轉乘，交通非常方便。

今天開工典禮在汐止綜合體育場舉行，立委廖先翔、黃國昌及多名市議員、里長及地方人士到場，地方以辦喜事迎接，現場舞獅熱鬧慶祝。

侯友宜表示，汐東捷運汐止人盼望了23年，總算在今天全面動工，預計2032年完工通車，新北市人、汐止人總算夢想成真，汐東捷運未來有三處的聯開案以及一個機廠，可帶進500多億投資。汐東捷運跟基隆捷運及台北民生線會整合介接，未來汐止人到台北在尖峰時刻可以節省半個小時。

侯友宜說，汐東線、民生線以及基隆捷會一車到底，機電系統都是完全一致，未來汐止人可以有9站6線，往北到基隆、往中到台北，交通非常方便，有台鐵、板南線、文湖線、淡水信義線、環狀線、中和新蘆線等，汐止的交通的噩夢可以解除。

侯友宜指出，2020年北北基桃四首長會議中，新北市一肩扛下、主動承擔推動汐東線建設的重任，全力以赴爭取中央的支持，3年完成綜合規畫、基本設計，面對國內大環境下招標困境，仍1年就完成汐東線決標，展現新北市府推動捷運建設的決心與態度，會讓汐止第一條捷運美夢成真。

侯友宜指出，汐東線動工外，已將基隆捷運基本設計工程經費報中央核定，盼中央能給予支持，盡速通過讓工程能順利發包；台北市民生線綜合規畫報告也新北市規畫提送中央審議中。

立委廖先翔說，汐東線動工是汐止人期待20多年夢想，最重要是能串連大台北捷運路網，還整合基隆捷運、民生線。立委黃國昌表示，汐止過去是他選區，汐東線動工對每個汐止人來說都是大事，是非常重要的交通建設。