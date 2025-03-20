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板橋文化路鬧區銑鋪工程 21、22日夜間施工有交管

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
為改善新北板橋區文化路一段往台北方向道路鋪面品質，養工處3月21至22日每晚10時至隔天清晨6時，辦理道路銑鋪工程。圖／新北市工務局提供
為改善新北板橋區文化路一段往台北方向道路鋪面品質，養工處3月21至22日每晚10時至隔天清晨6時，辦理道路銑鋪工程。圖／新北市工務局提供

新北市養工處3月21日、22日晚間10時至翌日清晨6時，將在板橋區文化路一段往台北方向做道路銑鋪工程。施工期間分階段封閉車道並進行交管，部分時段會有車道調撥與公車停靠站異動。

3月21日晚間10時至3月22日清晨零時，將封閉文化路一段往台北方向（民權路至文化路一段143號對向）中線車道，並開放最外側的公車專用道供一般車輛通行。

新北工務局提醒，從3月22日凌晨零時至上午6時，該路段全線將封閉，並使用對向車道進行調撥。欲前往文化路的車輛，可改道新站路行駛。公車在此時段將不停靠「萬坪公園站」，民眾需改至「捷運府中站」下車。

接著，3月22日晚間10時至23日清晨零時，封閉文化路一段往台北方向（文化路一段143號對向至漢生東路）中線車道，公車專用道將開放一般車輛行駛。從3月23日凌晨0時至6時，該路段全線將封閉，同樣會使用對向車道調撥。

欲前往文化路的車輛，可改道新府路行駛。在此時段，公車將不再停靠「文化路站」，民眾可改至「萬坪公園站」下車。

養工處提醒，施工期間若遇天候不佳，工程將順延。用路人行經施工區域時，務必減速慢行並依現場交管人員指引行駛。

為改善新北板橋區文化路一段往台北方向道路鋪面品質，養工處於3月21至22日每晚10時至隔天清晨6時，辦理道路銑鋪工程。圖／新北市工務局提供
為改善新北板橋區文化路一段往台北方向道路鋪面品質，養工處於3月21至22日每晚10時至隔天清晨6時，辦理道路銑鋪工程。圖／新北市工務局提供

交通管制 公車 車道

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