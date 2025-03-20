快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

新北企業推友善家庭措施 最高可獎5萬

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市獎勵企業推動友善家庭措施，只要企業在轄內設有營運據點，113年有提供勞工優於法令的職場友善措施，且有新北勞工實際受惠，均可提出申請。圖為去年受獎企業。圖／新北市勞工局提供
新北市獎勵企業推動友善家庭措施，只要企業在轄內設有營運據點，113年有提供勞工優於法令的職場友善措施，且有新北勞工實際受惠，均可提出申請。圖為去年受獎企業。圖／新北市勞工局提供

新北勞工局獎勵企業推動友善家庭措施，只要企業在轄內設有營運據點，提供勞工優於法令的職場友善措施，且有新北勞工實際受惠，均可提出申請，通過審核原則上每項措施發給1萬元獎勵金，最高5萬元。即日起至5月31日止受理報名。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市自2020年開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」，5年來共有175家企業獲獎，受惠勞工逾9萬6000人次。

企業可參考的措施包括彈性或減少工時、多元性別者友善措施、友善育兒與長照安排措施、生理假、家庭照顧假優於法令、增加產假、產檢假、陪產檢及陪產假等等。

陳瑞嘉說，去年共計有38家企業通過審核獲得獎勵，共計推行69項措施，希望藉此帶動企業提供優於法令的措施照顧勞工及家屬，也期待透過獎勵方式樹立典範，讓企業相互觀摩仿效，為勞工謀福利，也讓企業提升正向形象。

勞工局指出，去年獲獎的「凱基商銀」提供員工優於法令的70日產假，讓員工於產後有充分的休養及增加與新生兒的親子時光；「遠傳電信」從員工懷孕滿3個月就每個月提供「準媽媽營養金」，產後也有發給分娩補助，用實際行動支持育兒勞工。

另有多家獲獎企業增加「人工好孕假」、發給「人工生殖補助」或發給「不孕療程補助」等措施，協助員工順利孕育下一代，鼓勵企業體察員工需求辦理相關措施，讓員工更能兼顧工作與家庭，營造幸福友善的職場環境。相關申請可至「新北勞動雲」網頁查詢及下載。

勞工局 新北

延伸閱讀

新北板橋社區早餐店火警 消防撲滅無傷亡

新北3天半25人內科OHCA 提醒5類人天冷要注意

新北新店溪2處專區開放合法塗鴉 華江橋下出現方大同塗鴉藝術創作

新北議長盃龍舟賽 3/21開放報名

相關新聞

新莊年度盛事中港光雕展破48萬人次 展期延至3月30日

新北新莊中港大排光雕展2月26日開幕後，水利局指出，開展以來已吸引超過48萬人次參觀。展期將加碼延長至3月30日，讓大家...

南港LaLaport開幕…停車費率出爐 民眾推捷運「這站」走1分鐘就到

南港LaLaport今開幕，南港、東湖、汐止等居民憂人潮造成大塞車，LaLaport停車費率出爐平日每小時60元，假日8...

板橋文化路鬧區銑鋪工程 21、22日夜間施工有交管

新北市養工處3月21日、22日晚間10時至翌日清晨6時，將在板橋區文化路一段往台北方向做道路銑鋪工程。施工期間分階段封閉...

影／捷運汐東線動工 侯友宜：不會再讓你們等到老

捷運汐止東湖線統包工程今天舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜、民眾黨力委黃國昌、國民黨立委廖先翔等出席，黃國昌兩度主動與侯...

新北企業推友善家庭措施 最高可獎5萬

新北市勞工局獎勵企業推動友善家庭措施，只要企業在轄內設有營運據點，提供勞工優於法令的職場友善措施，且有新北勞工實際受惠，...

防火巷違停爭議未解 他縣市曾試辦時段停車

防火巷違停問題持續引發討論，部分縣市曾試行特定時段開放停車，或規畫單側停車以兼顧需求與消防通行，但政策推行困難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。