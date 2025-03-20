新北企業推友善家庭措施 最高可獎5萬

新北市勞工局獎勵企業推動友善家庭措施，只要企業在轄內設有營運據點，提供勞工優於法令的職場友善措施，且有新北勞工實際受惠，均可提出申請，通過審核原則上每項措施發給1萬元獎勵金，最高5萬元。即日起至5月31日止受理報名。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市自2020年開辦「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施計畫」，5年來共有175家企業獲獎，受惠勞工逾9萬6000人次。

企業可參考的措施包括彈性或減少工時、多元性別者友善措施、友善育兒與長照安排措施、生理假、家庭照顧假優於法令、增加產假、產檢假、陪產檢及陪產假等等。

陳瑞嘉說，去年共計有38家企業通過審核獲得獎勵，共計推行69項措施，希望藉此帶動企業提供優於法令的措施照顧勞工及家屬，也期待透過獎勵方式樹立典範，讓企業相互觀摩仿效，為勞工謀福利，也讓企業提升正向形象。

勞工局指出，去年獲獎的「凱基商銀」提供員工優於法令的70日產假，讓員工於產後有充分的休養及增加與新生兒的親子時光；「遠傳電信」從員工懷孕滿3個月就每個月提供「準媽媽營養金」，產後也有發給分娩補助，用實際行動支持育兒勞工。

另有多家獲獎企業增加「人工好孕假」、發給「人工生殖補助」或發給「不孕療程補助」等措施，協助員工順利孕育下一代，鼓勵企業體察員工需求辦理相關措施，讓員工更能兼顧工作與家庭，營造幸福友善的職場環境。相關申請可至「新北勞動雲」網頁查詢及下載。