新莊年度盛事中港光雕展破48萬人次 展期延至3月30日
新北新莊中港大排光雕展2月26日開幕後，水利局指出，開展以來已吸引超過48萬人次參觀。展期將加碼延長至3月30日，讓大家有更多時間來欣賞這場光影盛宴。
水利局長宋德仁說，中港大排是當地居民重要的休閒場域，光雕展自舉辦以來已成為新莊年度盛事。今年邁入第5屆，以四大主題展區搭配浪漫燈光設計，吸引許多民眾帶著家人、朋友來打卡拍照，留下美好回憶。
水利局提到，今年3月14日白色情人節快閃活動相當熱鬧，現場有祖孫一起玩遊戲，也有結婚40多年的夫妻牽手告白，讓人直呼感動。不少情侶成功闖關，拿到「棒棒糖造型毛巾」當作甜蜜紀念品，在燈海下漫步，為愛情加溫。
住新莊的陳姓男子表示，光雕展期間已經帶家人來好幾次，孩子最喜歡那座純白城堡光雕，閃閃發亮的樣子就像童話故事裡的夢幻場景。
水利局提醒，展期延長到3月30日，錯過就要再等1年，還沒到場的民眾可把握最後機會，到中港河廊感受光雕藝術的浪漫。
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