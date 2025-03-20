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防火巷違停爭議未解 他縣市曾試辦時段停車

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北市曾擬訂自治條例，希望彈性調整防火巷使用方式，最終遭議會否決。新北市是否可能調整政策，民代、地方都有不少討論。記者張策／攝影
台北市曾擬訂自治條例，希望彈性調整防火巷使用方式，最終遭議會否決。新北市是否可能調整政策，民代、地方都有不少討論。記者張策／攝影

防火巷違停問題持續引發討論，部分縣市曾試行特定時段開放停車，或規畫單側停車以兼顧需求與消防通行，但政策推行困難。

台北市曾擬訂自治條例，希望彈性調整防火巷使用方式，最終遭議會否決。面對停車供需失衡與安全考量，新北市是否可能調整政策，民代、地方都有不少討論。

對於防火巷是否能有更彈性的使用方式，新北市建築師公會理事長汪俊男表示，傳統的「防火巷」概念已較少使用，現行建築規範多稱為「防火間隔」，其功能仍是為了防止火勢蔓延及確保緊急救援通道。

他認為，臨時停車且留下聯絡方式或許可行，但畫設停車格或長期占用則不妥，應由主管機關統一規畫，而非民眾自行決定。汪俊男說，防火巷的存在仍有必要性，不當占用恐造成公共危險疑慮。

建築師邵彥文指出，許多防火巷寬度根本不足以讓汽車通行，最常見的情況是居民停放機車。他強調，防火巷通常位於老舊公寓間，這些建築的消防規畫本來就較不完善，若再規畫停車，恐怕會影響救災，不建議將防火巷納入停車規畫。

由於各地建築環境不同，各縣市在防火巷使用政策上始終難有共識。目前，新北市工務局仍依公寓大廈管理條例取締違停，並鼓勵社區自治，但如何在確保消防安全的前提下，讓防火巷空間更具彈性使用，仍是市府與居民需要共同討論的課題。

新北市建築師公會理事長汪俊男表示臨時停車且留下聯絡方式或許可行，但畫設停車格或長期占用則不妥，應由主管機關統一規畫，而非民眾自行決定。記者張策／攝影
新北市建築師公會理事長汪俊男表示臨時停車且留下聯絡方式或許可行，但畫設停車格或長期占用則不妥，應由主管機關統一規畫，而非民眾自行決定。記者張策／攝影
新北市建築師公會理事長汪俊男表示臨時停車且留下聯絡方式或許可行，但畫設停車格或長期占用則不妥，應由主管機關統一規畫，而非民眾自行決定。記者張策／攝影
新北市建築師公會理事長汪俊男表示臨時停車且留下聯絡方式或許可行，但畫設停車格或長期占用則不妥，應由主管機關統一規畫，而非民眾自行決定。記者張策／攝影
建築師邵彥文指出，防火巷通常位於老舊公寓間，這些建築的消防規畫本來就較不完善，若再規畫停車，恐怕會影響救災。記者張策／攝影
建築師邵彥文指出，防火巷通常位於老舊公寓間，這些建築的消防規畫本來就較不完善，若再規畫停車，恐怕會影響救災。記者張策／攝影
建築師邵彥文指出，防火巷通常位於老舊公寓間，這些建築的消防規畫本來就較不完善，若再規畫停車，恐怕會影響救災。記者張策／攝影
建築師邵彥文指出，防火巷通常位於老舊公寓間，這些建築的消防規畫本來就較不完善，若再規畫停車，恐怕會影響救災。記者張策／攝影
專家均指出，防火巷內長時間停車占用是不可取的。記者張策／攝影
專家均指出，防火巷內長時間停車占用是不可取的。記者張策／攝影

停車位 公寓 建築師

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