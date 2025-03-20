防火巷違停爭議未解 他縣市曾試辦時段停車

防火巷違停問題持續引發討論，部分縣市曾試行特定時段開放停車，或規畫單側停車以兼顧需求與消防通行，但政策推行困難。

台北市曾擬訂自治條例，希望彈性調整防火巷使用方式，最終遭議會否決。面對停車供需失衡與安全考量，新北市是否可能調整政策，民代、地方都有不少討論。

對於防火巷是否能有更彈性的使用方式，新北市建築師公會理事長汪俊男表示，傳統的「防火巷」概念已較少使用，現行建築規範多稱為「防火間隔」，其功能仍是為了防止火勢蔓延及確保緊急救援通道。

他認為，臨時停車且留下聯絡方式或許可行，但畫設停車格或長期占用則不妥，應由主管機關統一規畫，而非民眾自行決定。汪俊男說，防火巷的存在仍有必要性，不當占用恐造成公共危險疑慮。

建築師邵彥文指出，許多防火巷寬度根本不足以讓汽車通行，最常見的情況是居民停放機車。他強調，防火巷通常位於老舊公寓間，這些建築的消防規畫本來就較不完善，若再規畫停車，恐怕會影響救災，不建議將防火巷納入停車規畫。

由於各地建築環境不同，各縣市在防火巷使用政策上始終難有共識。目前，新北市工務局仍依公寓大廈管理條例取締違停，並鼓勵社區自治，但如何在確保消防安全的前提下，讓防火巷空間更具彈性使用，仍是市府與居民需要共同討論的課題。