防火巷違停沒辦法？停車供需與消防安全拉鋸 議員：適度調整

隨著新北市汙水接管普及，部分巷弄空間變寬敞，違規停車問題也隨之加劇。不少市民向議員陳情，認為防火巷應保持暢通，以免影響救災；也有民眾指出，停車格不足，違停是無奈之舉，多數駕駛會盡量靠邊停放，兩派意見在拉扯。

對於違停問題，新北市工務局表示，依公寓大廈管理條例第16條第2項規定，住戶不得在防火巷內停車，違者經勸導未改善，將依法開罰。處理流程上，接獲通報後，工務局會先確認土地屬性，若確定屬防火巷，將請管理委員會勸導，若仍未改善，才會進一步處理。

此外，工務局指出，防火巷屬社區範圍，並不適用道路交通管理處罰條例，因此交通大隊無法直接取締，違規處理仍以社區自治為主。至於是否設置禁止停車標示，工務局表示，由於防火巷位於私人建築基地內，無法比照公眾道路畫設紅線或標示，管理責任應由建築物所有權人負責。

工務局也鼓勵市民透過1999專線或市長信箱通報違規，並強調每年舉辦法令宣導會及透過社群媒體加強宣導，希望提升民眾對防火巷管理的法規認知。

對於防火巷停車如何管理，市民看法兩極。37歲朱姓男子認為，防火巷停車不可取，「哪天發生火災救援不及就出事了。」43歲劉姓婦人說，寧願多走一點找車位，也不能影響消防救援。

然而，部分民眾認為現實考量難以避免違停。62歲王姓婦人說，附近停車格都滿了，也只能停防火巷，會盡量靠邊不影響消防車。53歲陳姓男子表示，雖然知道不該停，但停車格不足，實屬無奈。51歲郭姓男子也認為，台灣地狹人稠，會停防火巷的主因還是車位不足，並非為了省停車費。

對於防火巷違停爭議，新北市議員黃心華表示，防火巷設置目的在於防止火勢蔓延、確保救災暢通，現階段仍應維持防火巷淨空。他也指出，隨著建築防火性能提升及救災技術進步，未來或許可探討適度調整使用方式，在不影響消防安全前提下，兼顧居民日常需求。