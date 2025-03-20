南港LaLaport開幕…停車費率出爐 民眾推捷運「這站」走1分鐘就到

南港LaLaport今開幕，南港、東湖、汐止等居民憂人潮造成大塞車，LaLaport停車費率出爐平日每小時60元，假日80元，與先前傳的200元落差大，不少人鬆一口氣，不過地方民眾說，捷運就在旁邊搭捷運最方便，還有民眾建議騎YouBike來逛街。

LaLaport也在粉專宣傳，「南港LaLaport交通超方便」，捷運直達「南港展覽館站」步行約3分鐘即可到達；「南港軟體園區站」步行約1分鐘即可到達；還有公車路線包括捷運南港軟體園區站/經貿二路；捷運南港展覽館站(經貿二)/經貿二路；捷運南港展覽館站(南港路)/南港路；環東大道口/經貿一路；南港軟體園區北站/三重路。

儘管LaLaport今天才開幕，不過昨天就有民眾因為送貨，拍下商場內部照片放上社群，引發網友驚呼「漂亮」。不過地方社群民眾最擔心的還是開幕之後，會不會造成周邊南湖大橋、經貿一二路、南港路、三重路等周邊大塞車。

就有網友憂心「準備一周七天都塞爆」，不過也有網友說，「坐捷運就好啦，捷運很方便到的地方，就搭車不用塞，捷運離這麼近硬要開車？」也網友建議，可以考慮騎YouBike去，好像前30分鐘免費，但也擔心要找得到柱子還。

LaLaport也在粉專宣傳，「南港LaLaport交通超方便」，捷運直達「南港展覽館站」步行約3分鐘即可到達；「南港軟體園區站」步行約1分鐘即可到達；至於開車路線，外縣市建議走環東大道，從經貿一路入口進入；汐止方向：建議走環東大道，從經貿一路或經貿二路105巷入口進入。除了LaLaport停車場，還有特約漢來大飯店停車場，但提醒停車位有限，滿場將暫時關閉。請移駕周邊停車場，建議優先搭乘大眾運輸。