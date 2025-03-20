南港LaLaport今開幕！警方提供最佳進場及停車策略

繼台中首座Mitsui Shopping Park LaLaport後，三井集團在台開設的第二座Mitsui Shopping Park LaLaport南港，也是台北最新的購物地標「南港LaLaport」今天開幕；轄區南港警分局預計今天起至周末，將會湧入大量嘗鮮人及車潮，警方呼籲商場緊鄰捷運南港展覽館站及捷運南港軟體園區站，民眾可多加利用。

南港分局將在各重要路口，派遣警力加強疏導，建議自環東大道前往的民眾，在經貿二路105巷1號停車場進入，由汐止、忠孝東路及市民大道前往者，由經貿二路157巷3號停車場進入，並盡量避開下班尖峰時段。

南港分局提醒駕駛人應隨時留意沿路資訊可變標誌（CMS），掌握商場周邊最新交通狀況，商場停車場滿位時，行駛經貿二路157巷車輛。可往東至內湖機廠轉乘停車場，行駛經貿一路車輛，可往南至漢來飯店停車場，請駕駛人配合現場警力或義交人員指揮至周邊停車場停放，勿占用道路排隊停等，以免造成交通阻塞。