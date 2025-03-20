捷運北環線最後一哩路 士林段昨開工

台北捷運北環段CF690A區段標工程昨開工，市長蔣萬安說，該段位在士林最熱鬧、精華地帶，未來完工後北環段能銜接新北產業園區和機捷，帶動士林全面發展。在地議員表示，士林、北投區過去是蛋殼區，「現在搖身一變成為蛋黃區」。

CF690A區段標全長約1.45公里，工程範圍自士林區士東路與中正路口起接Y25站，並以潛盾隧道沿著中正路，往東與淡水信義線交會的Y26站，接著是中正路到至成公園附近的Y27站，共有3座車站、1段袋式儲車軌及2段潛盾隧道，預計2031年完工，能串接捷運南北環段。

「這是北環段中最關鍵的一段，也是最後一哩路。」蔣萬安表示，CF690A區段受到國際原物料上漲、缺工料等影響，這三年招標數度流標，終於在去年12月決標，尤其該段位在士林最熱鬧、精華的一處，未來完工後北環段能銜接新北產業園區，帶動士林地區整體全面發展。

蔣萬安表示，下個月故宮段的CF690B也將開工，屆時南北環共計8個區段標都進入全面施工。

蔣萬安說，以前大家都羨慕東京有大巨蛋、山手線，現在台灣有了大巨蛋，選手奪下世界冠軍，現在也有南北環狀線串接雙北14區，帶動了商機及人潮。

捷運局說，690A段施工困難點在於中正路寬僅23公尺，地狹人稠又是交通繁忙要道，同時地下管線包含台電、瓦斯、自來水管、衛工管等，另外，Y26站也有淡水信義線高架段，大幅增加施工難度。因此在連續壁施工前，會先削減人行道、中央分隔島，再管線遷移。

捷運局表示，北環段完工後將大幅減少雙北通勤時間，士林站到新北產業園區原本需要32分鐘，將減少為20分鐘。士林站到劍南路站將由原本17分鐘，減少為8分鐘。

北市議員汪志冰表示，在地期盼已久士林區段開工，「以前都苦笑說，人家是蛋黃、蛋白，士北是蛋殼，現在搖身一變可以成為蛋黃了。」

新北議員李宇翔指出，該區段工程新北端緊臨交通熱點，施工過程一定要降低對市區道路衝擊，尤其新北產業園區大貨車進出頻繁，一定要把關。