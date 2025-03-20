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汐止民生線汐東段今動工 預計2032年完工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

汐止民生線在地喊了23年，一度被稱作「盲腸線」與「選舉捷運」，歷經北北基3市與交通部會商，分割成汐東線與民生線各自推動後，汐東線今天開工，未來將成串連北市、基隆的關鍵捷運路線，預計2032年完工。

新北捷運局指出，路線行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路一段向東北，沿大同路一段穿過北二高橋設置SB14站與台鐵汐科站轉乘，南轉康誥坑溪東轉往新台五路至終點站汐止區公所，總長5.56公里，新北市轄4.75公里，台北市0.81公里，共計6站。

捷運局官網指出，汐東捷運與基隆捷運整合後可解決大同路重疊二個軌道系統為一個，以及減少道路交通與路寬不足問題並便利民眾轉乘，同時讓基隆捷運共用社后機廠。另汐止東湖段原僅通往東湖，現與基隆捷運線整合，可多一選擇通往南港，對汐止居民提供更便利的交通服務。

動工儀式在汐止綜合運動場舉行，立委廖先翔指出，汐東線主體工程動工是重要的開始，但汐止人等了這麼多年，期待的絕對不止僅僅這6站，未來持續推進往大稻埕段延伸，完整這條捷運路網，帶給汐止居民通勤上最大的便利是關鍵。

廖先翔說，台北市長蔣萬安上任後，北市府有意推動汐止民生線東湖到大稻埕段，讓整條路線更完整、真正融入大台北捷運網，新北市府也已經和台北市府協商，並向交通部提報綜合規畫報告，希望中央能夠盡速核定，讓這條橫跨北北基的關鍵捷運線盡早動工，滿足汐止人的通勤需求，將交通效益發揮到最大。

北市府 基隆捷運 汐止民生線

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