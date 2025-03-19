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新北偏鄉道路東補西補 市長侯友宜：修法後財源增加會做到位

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜（立者）今天與貢寮區的里長座談時，提及財劃法修正後，新北市經費增加，市府會大量投入偏鄉建設。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（立者）今天與貢寮區的里長座談時，提及財劃法修正後，新北市經費增加，市府會大量投入偏鄉建設。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜今天與貢寮區的里長座談時，提及財劃法修正後，新北市估增加374億元，中央可能要「扣回」200多億元，但有比較多就好。偏鄉很多地方東補、西補，沒有辦法換新，有了這筆錢，市府會大量的投入建設。

新北市政府民政局今在貢寮舉辦行動治理座談會，侯友宜下午2時抵達貢寮區公所禮堂，先逐一與出席的里長握手打招呼，再聽取貢寮區長柯建輝簡報區內各項建設及區政成績。

簡建輝說，貢寮警消大樓持續興建中，區內道路和山路、河川和野溪水利設施逐步改善。簡易自來水近年共增設及改善9案。長期照顧福利服務部分，與社區發展協會及關懷據點，辦理共餐、送餐和才藝課程，促進活躍老化。區公所也結合海大USR團隊，發展社區特色產業，平衡生態保育與經濟，提升偏鄉服務效能。

侯友宜致詞談到財劃法修法，新北市經費可望增加時，特別向列席的立委廖先翔表達謝意。預算一旦增加，市府會把地方的需求做到位，也就是基層最關心的路平、燈亮、水溝通和環境衛生。

龍崗里長黃朝銘提案，修建龍崗里五叉路往石壁坑街8鄰道路側溝，增加路幅以提升交通安全。工務局回應，日前已辦會勘，評估經費約760萬元，養工處將補助公所500萬元施作。

雙玉里長吳永彬也建議改善下雙溪街4、5號彎道，工務局表示，勘查後認定確有改善需求，公所規畫採局部施作擋土牆及鋼板護欄方式，將目前2公尺道路拓寬到3.5公尺，後續將由養工處確認施工方案。

新北市長侯友宜（前右）今天與貢寮區的里長座談，進場時先與里長握手打招呼。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（前右）今天與貢寮區的里長座談，進場時先與里長握手打招呼。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右二）今天與貢寮區的里長座談，貢寮區長柯建輝（右一）簡報區內各項建設及區政成績。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右二）今天與貢寮區的里長座談，貢寮區長柯建輝（右一）簡報區內各項建設及區政成績。記者邱瑞杰／攝影

侯友宜 貢寮

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