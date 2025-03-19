淡江大橋淡水端今閉合 最快明年3月正式通車

耗資217億的淡江大橋淡水端合攏，立院交通委員會今考察。交通部長陳世凱說，設計過程歷經多，從原本150億的工程，又再追加50幾億，交通建設就是一棒接一棒，淡水人口成長快速，希望趕在明年通車。新北工務局則說，盼明年3月正式通車，為市民帶來便捷生活。

陳世凱說，淡江大橋是一個百年建設，第一標、第二標已經完成，現在要進行第三標，從原本150億的工程，又再追加50幾億，中間歷經時任行政院長賴清德核定經費、蘇貞昌、陳建仁等，到現在院長卓榮泰，交通建設就是一棒接一棒，而淡水人口成長快速，交通部會積極做，希望趕在明年通車。

承攬工程的工信集團總裁潘俊榮說，當時決標是125億，受疫情、俄烏戰爭影響成本上漲，現在預估要300億才能發包，並請當時通過這筆預算的賴清德總統，趕快來看看。

立委黃國昌則建議，未來可能有很多遊客透過遊覽車進來，但進到淡水市區道路相對狹窄一點，如何將橋下還有腹地的地方與淡水公共運輸有效連接，避免遊客到淡水反而造成交通壅塞；立委蘇巧慧也說，希望周邊配套，新北市政府要多出力，並盼交通部協助新北市府改善周邊交通指引及鋪設等。

立委洪孟楷說，2026年淡江大橋開通後，淡海新市鎮端及八里端的交通需求絕對大增，請新北市府跟交通部預先做好規畫因應，不要造成橋通卻堵車的地方困擾；另外藍海線二期的綜合規劃及八里輕軌的可行性評估都還在交通部審查中，往返已經多次的退件，也請交通部長能指示鐵道局盡速專業評估、核實審核完畢、一次到位，讓新北市府往後程序進行。