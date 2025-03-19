雙溪里長促建行政大樓...局處提難處 市長侯友宜：朝改建規畫

新北市長侯友宜今天到雙溪區主持行動治理座談會，雙溪全體里長提案，促請市府在公有市場及相鄰的機關用地，興建雙溪綜合行政大樓，但評估案址內戶政廳舍未達使用年限，雙溪分駐所也無重建必要。侯友宜聽取各單位意見後，指示朝改建方向規畫。

侯友宜今天下午帶領市府局處首長到雙溪，在與里長座談，先聽取雙溪區長林銚傑簡報區政成績。在市府支持下，新建雙溪消防分隊即將在4月間啟用，人本通行環境改善工程，有多處路段已完成。梅竹蹊活動中心補強工程已完工。

林銚傑說，雙溪人口數是7686人，其中65歲以上占31.99%，可說是超高齡化的區域，近年積極推動在地樂活、活躍老化方案。雙溪已設9處關懷據點、6處社區照顧C據點、2處失智據點及13處銀髮俱樂部。

雙溪區里長聯合提案，希望市府利用相鄰的公有市場、瑞芳戶政所雙溪區所、雙溪分駐所及附近的機關用地，共1589.89坪土地，興建綜合行政大樓。

民政局指出，戶政雙溪區所1979年興建，前年年完成結構耐震補強，建物目前尚未達使用年限為60年。現有雙溪區公所為1978年落成，2019年完成耐震補強，目前也未達使用年限60年。

財政局表示，目前僅雙溪分駐所提報廳舍需求，雙溪區公所及戶政事務所並未提報相關需求。市警局表示，瑞芳警分局提報雙溪分駐所房地需求，經過評估現有分駐所為地上2層建物，2009年辦理結構補強，狀況尚屬良好，停車及待勤空間充足，暫無重建或補強必要性。