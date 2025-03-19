快訊

冷氣團、輻射冷卻「低溫僅6度」下周暖如夏高溫上看31度

美俄熱線後…澤倫斯基宣布將與川普通話 堅稱領土問題是紅線

3歲童浴室溺水不治 父控「假義消」幫CPR？台中消防局回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

雙溪里長促建行政大樓...局處提難處 市長侯友宜：朝改建規畫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）今天到雙溪區主持行動治理座談會，了解地方建設及需求。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右二）今天到雙溪區主持行動治理座談會，了解地方建設及需求。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜今天到雙溪區主持行動治理座談會，雙溪全體里長提案，促請市府在公有市場及相鄰的機關用地，興建雙溪綜合行政大樓，但評估案址內戶政廳舍未達使用年限，雙溪分駐所也無重建必要。侯友宜聽取各單位意見後，指示朝改建方向規畫。

侯友宜今天下午帶領市府局處首長到雙溪，在與里長座談，先聽取雙溪區長林銚傑簡報區政成績。在市府支持下，新建雙溪消防分隊即將在4月間啟用，人本通行環境改善工程，有多處路段已完成。梅竹蹊活動中心補強工程已完工。

林銚傑說，雙溪人口數是7686人，其中65歲以上占31.99%，可說是超高齡化的區域，近年積極推動在地樂活、活躍老化方案。雙溪已設9處關懷據點、6處社區照顧C據點、2處失智據點及13處銀髮俱樂部。

雙溪區里長聯合提案，希望市府利用相鄰的公有市場、瑞芳戶政所雙溪區所、雙溪分駐所及附近的機關用地，共1589.89坪土地，興建綜合行政大樓。

民政局指出，戶政雙溪區所1979年興建，前年年完成結構耐震補強，建物目前尚未達使用年限為60年。現有雙溪區公所為1978年落成，2019年完成耐震補強，目前也未達使用年限60年。

財政局表示，目前僅雙溪分駐所提報廳舍需求，雙溪區公所及戶政事務所並未提報相關需求。市警局表示，瑞芳警分局提報雙溪分駐所房地需求，經過評估現有分駐所為地上2層建物，2009年辦理結構補強，狀況尚屬良好，停車及待勤空間充足，暫無重建或補強必要性。

侯友宜今天到雙溪與里長里座談，里長聯誼會長簡德福當面請求市府協助促成。侯友宜責請區公所，以現有機關用地改建的方向規畫，並與地方共同討論需求，朝合署辦公努力，市府各局處配合辦理後續事宜。

新北市長侯友宜（右二）今天到雙溪區主持行動治理座談會，聽取雙溪區長林銚傑（右一）簡報區政成績。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右二）今天到雙溪區主持行動治理座談會，聽取雙溪區長林銚傑（右一）簡報區政成績。記者邱瑞杰／攝影
新北市雙溪區全體里長提案，促請市府在公有市場及相鄰的機關用地興建雙溪綜合行政大樓，侯友宜指示朝改建方向規畫。記者邱瑞杰／攝影
新北市雙溪區全體里長提案，促請市府在公有市場及相鄰的機關用地興建雙溪綜合行政大樓，侯友宜指示朝改建方向規畫。記者邱瑞杰／攝影

侯友宜 雙溪區

延伸閱讀

影／4月赴日考察東京巨蛋 新北大巨蛋落腳點？侯友宜曝時程

觀世音菩薩誕辰 侯友宜赴板橋祈福贈四字匾額

獨／真心要蓋新北大巨蛋 侯友宜4月赴東京考察巨蛋

萬金石馬拉松開跑 侯友宜：又濕又冷 近20年最辛苦賽事

相關新聞

新北新店溪2處專區開放合法塗鴉 華江橋下出現方大同塗鴉藝術創作

新北市政府高灘地工程管理處開放新店溪2處堤外側防洪牆為合法塗鴉專區，近期位於華江橋下塗鴉牆上出現已逝金曲歌王方大同塗鴉藝術創作，吸引不少民眾目光，為河濱公園增添不少色彩與話題。 高灘處表示，早期防洪

新北議長盃龍舟賽 3/21開放報名

「新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽」將於5月31日（星期六）及6月1日（星期日）在國際水道微風運河登場。本次賽事由新北市議會與新北市體育總會攜手舉辦，賽事規模再創新高，預計將有近3,000人參加，誠摯邀

淡江大橋淡水端今閉合 最快明年3月正式通車

耗資217億的淡江大橋淡水端合攏，立院交通委員會今考察。交通部長陳世凱說，設計過程歷經多，從原本150億的工程，又再追加...

雙溪里長促建行政大樓...局處提難處 市長侯友宜：朝改建規畫

新北市長侯友宜今天到雙溪區主持行動治理座談會，雙溪全體里長提案，促請市府在公有市場及相鄰的機關用地，興建雙溪綜合行政大樓...

新北淡水民權里辦歷4次尋點 志工舞蹈熱鬧慶喬遷

今(19)日上午在新北市淡水區，民權里舉辦一場入厝喬遷慶祝活動，里長表示，其實想要盛大舉辦是因為民權里在竹圍地區，地狹人稠，要找個活動中心場所相當不容易，而里長自過去八年當里長以來，常常遇到房租問題，為了找尋里民上課服務據點，搬了四次里辦公處，而這次有好友相助，在地房仲業者幫忙媒合房東找到這全新的服務據點，而且房仲還不收任何服務費用，也讓里長相當感動。

新北瑞芳吉慶里社區清潔日 志工齊心出動改善髒亂點

瑞芳區吉慶里每個月會進行社區清潔日，里長簡惠麗親自帶領二、三十位志工，在里內大街小巷進行大掃除，大家不怕辛苦，每個人都很有活力，里長簡惠麗也呼籲民眾自行將居家環境維護乾淨，讓社區環境更好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。