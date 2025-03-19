社區聯外道路路況差危險 新北汐止湖前街110巷分段重鋪

汐止湖前街110巷，是水蓮山莊五千居民進出唯一的道路，不過時間一久，路面出現龜裂、坑洞不平的情況，行車危險，所以今(19)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，將分兩段重鋪，並且為了順利進場施工，也請社區先將路面漏水問題解決。

新北市議員張錦豪表示，社區唯一的聯外道路長期以來破損不平，再加上過了水蓮橋前方路面有出現漏水，在之前就在市議會跟工務局爭取到一筆預算要施作湖前街110巷的道路重鋪，會就比較破損老舊的部分，分成兩部分去做，從水蓮橋往上比較老舊的路況，另外一部分是橋下往明峰街方向也有一段會先施作。

湖蓮里長翁春娟說，某些路段的路況真的很糟糕，因為這條路是水蓮山莊唯一的通道，請議員張錦豪及公所協助將路段分次的鋪設完整，主要這次還有漏水問題，因為自來水公司的管線只到明峰街跟湖前街口，上來的路段全都是由建設公司自己建造的，可能就屬於社區管委會要處理漏水的部分，當然一定要先把漏水的問題解決了，才能由公所進場鋪設整個聯外道路。

張錦豪提到，會先將自來水破損的部分先進行改善後再進場，預計4月會將湖前街110巷的老舊路況的部分，經費大約是一百多萬元進行刨除重鋪。