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清明掃墓防山火 新北六大消防演練出動機器人射水

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
消防局第六大隊在清明前進行演練，還結合科技救災，提升救災效率。 圖／觀天下有線電視提供
消防局第六大隊在清明前進行演練，還結合科技救災，提升救災效率。 圖／觀天下有線電視提供

清明節就要到了，為提升民眾的防災意識，新北市政府消防局第六大隊，舉行田野墓地火災搶救演練，當天出動消防機器人協助射水滅火，並且也提醒民眾，掃墓離開前，一定要記得澆熄火源，以免釀成大禍。

清明節許多民眾會前往掃墓，更可能是山林火災最容易發生的時機，消防第六大隊在這之前，針對火災風險較高或地形崎嶇、搶救不易的墓區，研擬具體防救災對策，並於新北市汐止區第一公墓舉行田野墓地火災搶救演練。當天演練模擬實際火災狀況，涵蓋案件通報、現場民眾避難引導、滅火作業及水源佔據等環節，並結合科技救災，利用空拍機巡查並獲取火場俯視影像，搭配機動性強的消防機器人進行支援，以提升救災效率，確保萬一發生山林田野火警時，能迅速撲滅火勢，保障掃墓民眾的安全。

消防局六大汐止中隊中隊長馬壹文表示，清明節將至，提醒市民朋友掃墓祭祖要注意自身安全，避免滑倒及墜落等受傷，以及務必注意火源使用安全，如遇火災，應立即撥打119報案，或通知附近消防警戒人員協助處理。並且呼籲，為防範林野墓地火災，請遵守「4不1要」原則：除草不用火（應攜回丟棄）、紙錢不燃燒（應集中焚燒）、爆竹不施放、煙蒂不亂丟、垃圾要帶走，隨時做好防火措施，確保掃墓安全。

汐止 火災

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