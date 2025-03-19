新北瑞芳吉慶里社區清潔日 志工齊心出動改善髒亂點

瑞芳區吉慶里每個月會進行社區清潔日，里長簡惠麗親自帶領二、三十位志工，在里內大街小巷進行大掃除，大家不怕辛苦，每個人都很有活力，里長簡惠麗也呼籲民眾自行將居家環境維護乾淨，讓社區環境更好。

吉慶里的大街小巷，一大早就可以看到志工拿著打掃用具，沿線賣力清掃，這天是每個月的社區清潔日，因應夏天就快到了，也是登革熱的高峰期，社區志工除了大掃街，也進行病媒蚊孳生源的清除防治。

吉慶里里長簡惠麗說，每個月都會號召志工一起進行社區清潔日，風雨無阻，志工們不辭辛苦，沿途撿拾菸蒂，垃圾等等，不到一會兒工夫，巷道就乾淨許多。

大家一起整理環境，將家園維護好，居住起來也就更舒適。志工說，環境整理工作刻不容緩，大家不分你我，團結合作，也讓街頭巷尾一下子就恢復乾淨的面貌。