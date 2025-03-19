快訊

抓到「彭家軍」了！高雄稅務抽獎8成被他抽中 作弊手法曝光

柯文哲案4大被告明一起登場 法庭熱度「爆棚」警方已戒備

新北瑞芳吉慶里社區清潔日 志工齊心出動改善髒亂點

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
吉慶里每月進行社區清潔日，志工們合力將居住環境打掃乾淨。 圖／觀天下有線電視提供
吉慶里每月進行社區清潔日，志工們合力將居住環境打掃乾淨。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區吉慶里每個月會進行社區清潔日，里長簡惠麗親自帶領二、三十位志工，在里內大街小巷進行大掃除，大家不怕辛苦，每個人都很有活力，里長簡惠麗也呼籲民眾自行將居家環境維護乾淨，讓社區環境更好。

吉慶里的大街小巷，一大早就可以看到志工拿著打掃用具，沿線賣力清掃，這天是每個月的社區清潔日，因應夏天就快到了，也是登革熱的高峰期，社區志工除了大掃街，也進行病媒蚊孳生源的清除防治。

吉慶里里長簡惠麗說，每個月都會號召志工一起進行社區清潔日，風雨無阻，志工們不辭辛苦，沿途撿拾菸蒂，垃圾等等，不到一會兒工夫，巷道就乾淨許多。

大家一起整理環境，將家園維護好，居住起來也就更舒適。志工說，環境整理工作刻不容緩，大家不分你我，團結合作，也讓街頭巷尾一下子就恢復乾淨的面貌。

大掃除 瑞芳 登革熱

延伸閱讀

大罷免攻防三月宣講 藍白綠搶基層選民

民眾黨周日新北問政宣講 黃國昌：六頁文宣才夠刊登民進黨惡行

迎接世壯運 新北加碼漫遊指南、選手可免費報文化遊程

影／4月赴日考察東京巨蛋 新北大巨蛋落腳點？侯友宜曝時程

相關新聞

新北淡水民權里辦歷4次尋點 志工舞蹈熱鬧慶喬遷

今(19)日上午在新北市淡水區，民權里舉辦一場入厝喬遷慶祝活動，里長表示，其實想要盛大舉辦是因為民權里在竹圍地區，地狹人稠，要找個活動中心場所相當不容易，而里長自過去八年當里長以來，常常遇到房租問題，為了找尋里民上課服務據點，搬了四次里辦公處，而這次有好友相助，在地房仲業者幫忙媒合房東找到這全新的服務據點，而且房仲還不收任何服務費用，也讓里長相當感動。

新北瑞芳吉慶里社區清潔日 志工齊心出動改善髒亂點

瑞芳區吉慶里每個月會進行社區清潔日，里長簡惠麗親自帶領二、三十位志工，在里內大街小巷進行大掃除，大家不怕辛苦，每個人都很有活力，里長簡惠麗也呼籲民眾自行將居家環境維護乾淨，讓社區環境更好。

新北瑞芳傑魚里銀髮共餐好熱鬧 唱歌、跳舞豐富晚年生活

瑞芳區傑魚里開辦銀髮共餐已經十多年，每週三在傑魚里的活動中心都很熱鬧，除了共餐一起吃飯之外，活動也是很豐富，一早就有卡拉ok歡唱，還有老師來教跳舞，而每周共餐菜色都由里長和志工用心張羅，除了要營養，也要看起來好吃。

清明掃墓防山火 新北六大消防演練出動機器人射水

清明節就要到了，為提升民眾的防災意識，新北市政府消防局第六大隊，舉行田野墓地火災搶救演練，當天出動消防機器人協助射水滅火，並且也提醒民眾，掃墓離開前，一定要記得澆熄火源，以免釀成大禍。

社區聯外道路路況差危險 新北汐止湖前街110巷分段重鋪

汐止湖前街110巷，是水蓮山莊五千居民進出唯一的道路，不過時間一久，路面出現龜裂、坑洞不平的情況，行車危險，所以今(19)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，將分兩段重鋪，並且為了順利進場施工，也請社區先將路面漏水問題解決。

捷運北環段關鍵標開工 在地議員稱「士林北投要變蛋黃區了」

台北捷運北環段士林區段的690A區段工程今天開工，預計4月中旬進行690B區段工程，屆時北環段全區開工。在地議員除了叮嚀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。