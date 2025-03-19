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台北城市智慧展登場 烏克蘭11城市35官員出席

中央社／ 台北19日電

「2025台北智慧城市展」登場，今年共有烏克蘭11個城市的市政官員共35人應邀來台出席，外交部林佳龍18日於歡迎酒會表示，此舉象徵台灣與烏克蘭友誼持續深化。

外交部下午發布新聞稿指出，為歡迎烏克蘭城市首長來台參加「2025台北智慧城市展」，外交部於18日晚間舉辦歡迎酒會，外交部長林佳龍與政次吳志中共同出席，表達台灣對烏克蘭重建的堅定支持，期盼兩國城市增加互動並發掘合作潛力。

外交部指出，這次共有烏克蘭11個城市的市政官員共35人應邀出席由台北市電腦商業同業公會主辦的「2025台北智慧城市展」，此行除有助對台灣國情的了解，更可使台灣企業就烏克蘭重建與相關城市代表洽談可行的的商業合作機會。欣見台灣與烏克蘭增進智慧城市交流，深化兩國城市的合作夥伴關係。

外交部說明，今年智慧城市展期間將舉行「台灣協助烏克蘭重建：科技、合作、前進」論壇，邀請台灣智慧科技企業及專家與烏克蘭城市首長對話，相信台灣的科技將協助烏克蘭城市復甦，打造更具韌性的智慧城市並提升烏克蘭人民的福祉。

林佳龍致詞表示，這次烏克蘭共11個城市的首長及市政官員訪台，象徵台灣與烏克蘭友誼持續深化，也肯定烏克蘭地方政府是國家建設的重要基石，在戰爭期間帶給人民穩定與支持，是一股希望的燈塔。

吳志中致詞時表示，台灣與烏克蘭都渴望享有持久的和平與繁榮。自俄烏戰爭爆發起，台灣持續提供烏克蘭人道援助，與烏克蘭攜手合作度過艱難的時刻，烏克蘭人民的韌性也成為世界的模範。期盼訪團這次來台有助深化兩國城市合作交流，並在自由民主共享價值上進一步提升夥伴關係。

烏克蘭利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyy）及烏茲哈特市長安德烈夫（Bohdan Andriyiv）代表訪團致詞，感謝台灣政府在烏克蘭最艱難的時刻提供援助與支持，包括協助重建利沃夫市UNBROKEN醫療園區、捐贈近3000台台灣品牌筆電及500台發電機分送烏克蘭各城市，誠摯歡迎台灣企業參與重建工作。

外交部 林佳龍 烏克蘭

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