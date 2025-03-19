新北淡水民權里辦歷4次尋點 志工舞蹈熱鬧慶喬遷

今(19)日上午在新北市淡水區，民權里舉辦一場入厝喬遷慶祝活動，里長表示，其實想要盛大舉辦是因為民權里在竹圍地區，地狹人稠，要找個活動中心場所相當不容易，而里長自過去八年當里長以來，常常遇到房租問題，為了找尋里民上課服務據點，搬了四次里辦公處，而這次有好友相助，在地房仲業者幫忙媒合房東找到這全新的服務據點，而且房仲還不收任何服務費用，也讓里長相當感動。

民權里長江瑟媚表示，在這麼不容易的情況下，還可以找到適合的場所，做為民權里銀髮族俱樂部等服務據點，真的很感謝好友的相助。

而對此21世紀不動產竹圍店長白章珍也說，社區的活動就是大家要共同來參與，加上民權里很小沒有自己的場地，看到里長在很多情況下，都是自掏腰包來舉辦活動，因此除了不收取媒合服務費之外，在新家的房東看到這麼有心的里長，也將房租給里長優惠的折扣，也算是另類的為民權里付出。

在今天活動現場，不僅是有許多貴賓參與，更熱鬧地舉行搬遷慶典，大家一同品嘗湯圓，更由民權里志工隊所帶來的銀髮熱情活力秀健康舞蹈，里長也期盼民權里能擁有一座專屬的活動中心。如此一來，在服務居民之時，便能更加從容安心，也能為居民們營造一個真正安適的公共活動空間。