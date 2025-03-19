快訊

具俊曄被爆即將離開台灣！下一步新動向曝光

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

聽新聞
0:00 / 0:00

新光氣爆超過一個月仍封館 「第二賣場」月底移至台中世貿二館

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中新光三越啟動「第二賣場計畫」，第三場服務會3月31日至4月10日將在台中世貿中心二館，超過70家品牌設櫃。圖／台中新光三越提供
台中新光三越啟動「第二賣場計畫」，第三場服務會3月31日至4月10日將在台中世貿中心二館，超過70家品牌設櫃。圖／台中新光三越提供

台中新光三越發生氣爆一個月，至今全棟封館停業，新光三越陸續啟動「第二賣場計畫」，業者今宣布，台中第三場服務會3月31日至4月10日將在台中世貿中心二館，超過70家品牌設櫃，包含化妝品、內睡衣、家庭用品等。

台中新光三越2月13日發生氣爆，造成重大死傷，至今停業中，業者3月1日起已開設兩場「第二賣場」，短期安置人員，第三場將於3月31日至4月10日在台中世貿中心二館展開。

新光三越表示，此次參與的品牌超過70家，包括NIKE、OSIM、象印、集雅社、華歌爾、曼黛瑪璉、INNISFREE、HUNTER、LEE、rag & bone、奇哥、CHICCO、虎牌、ROBOROCK、IMAGER-37、KENZO KIDS、ADIDAS KIDS、PUMA KIDS、Arnold Palmer、Club21、Dsquared2、ISPA、M'SGRACY、NARS、ONETEASPOON、SWEAR、STRESSLESS、正官庄、句商店、好好集、老行家、你滋美得、花神、法雅客、美麗市場、源吉兆庵、韓味不二、稻田豆菓子等。

新光三越指出，將持續在台中尋找合適場地，協助廠商與專櫃人員進行妥善的短期安置。

台中新光三越啟動「第二賣場計畫」，第三場服務會3月31日至4月10日將在台中世貿中心二館，超過70家品牌設櫃。圖／台中新光三越提供
台中新光三越啟動「第二賣場計畫」，第三場服務會3月31日至4月10日將在台中世貿中心二館，超過70家品牌設櫃。圖／台中新光三越提供

品牌 氣爆 生氣

延伸閱讀

氣爆毀家粉刷遮焦黑住9年 雲林腦麻黃小妹「1句話」感動義工建新家

影／超市生鮮怎麼辦？新光三越氣爆滿月 櫃哥今領貨說話了

台中新光三越氣爆事件 中檢朝過失致死方向偵辦、尚無人轉被告

台中新光三越氣爆滿一個月何時復業？ 還有這3階段待完成

相關新聞

捷運北環段關鍵標開工 在地議員稱「士林北投要變蛋黃區了」

台北捷運北環段士林區段的690A區段工程今天開工，預計4月中旬進行690B區段工程，屆時北環段全區開工。在地議員除了叮嚀...

新光氣爆超過一個月仍封館 「第二賣場」月底移至台中世貿二館

台中新光三越發生氣爆一個月，至今全棟封館停業，新光三越陸續啟動「第二賣場計畫」，業者今宣布，台中第三場服務會3月31日至...

淡江大橋工程依計畫推進 可望於明年3月正式通車

立法院交通委員會上午考察淡江大橋工程，交通部長陳世凱、民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷及民眾黨立委黃國昌、新北市副市長...

世壯運限定68場文化遊程 買門票抽日本經典賽機票

2025雙北世界壯年運動會於5月17日到30日舉辦，台北市文化局推出10大主題、68場文化遊程，提供參賽者限定文化導覽活...

2025新北春紛節登場 音樂、美食、市集打造春日盛宴

春分時節到來，新北市政府3月22日、23日在新北大都會公園舉「2025新北春紛節」，結合音樂、野餐、市集與寵物樂園。今年...

捷運北環段關鍵標動工！ 士林到新北產業園區未來只要20分鐘

台北捷運北環段士林區段的CF690A區段工程今天開工，市長蔣萬安到場說，該段及下個月動工的690B是北環段中最關鍵，也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。