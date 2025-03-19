新光氣爆超過一個月仍封館 「第二賣場」月底移至台中世貿二館

台中新光三越發生氣爆一個月，至今全棟封館停業，新光三越陸續啟動「第二賣場計畫」，業者今宣布，台中第三場服務會3月31日至4月10日將在台中世貿中心二館，超過70家品牌設櫃，包含化妝品、內睡衣、家庭用品等。

台中新光三越2月13日發生氣爆，造成重大死傷，至今停業中，業者3月1日起已開設兩場「第二賣場」，短期安置人員，第三場將於3月31日至4月10日在台中世貿中心二館展開。

新光三越表示，此次參與的品牌超過70家，包括NIKE、OSIM、象印、集雅社、華歌爾、曼黛瑪璉、INNISFREE、HUNTER、LEE、rag & bone、奇哥、CHICCO、虎牌、ROBOROCK、IMAGER-37、KENZO KIDS、ADIDAS KIDS、PUMA KIDS、Arnold Palmer、Club21、Dsquared2、ISPA、M'SGRACY、NARS、ONETEASPOON、SWEAR、STRESSLESS、正官庄、句商店、好好集、老行家、你滋美得、花神、法雅客、美麗市場、源吉兆庵、韓味不二、稻田豆菓子等。