聽新聞
0:00 / 0:00
新光氣爆超過一個月仍封館 「第二賣場」月底移至台中世貿二館
台中新光三越發生氣爆一個月，至今全棟封館停業，新光三越陸續啟動「第二賣場計畫」，業者今宣布，台中第三場服務會3月31日至4月10日將在台中世貿中心二館，超過70家品牌設櫃，包含化妝品、內睡衣、家庭用品等。
台中新光三越2月13日發生氣爆，造成重大死傷，至今停業中，業者3月1日起已開設兩場「第二賣場」，短期安置人員，第三場將於3月31日至4月10日在台中世貿中心二館展開。
新光三越表示，此次參與的品牌超過70家，包括NIKE、OSIM、象印、集雅社、華歌爾、曼黛瑪璉、INNISFREE、HUNTER、LEE、rag & bone、奇哥、CHICCO、虎牌、ROBOROCK、IMAGER-37、KENZO KIDS、ADIDAS KIDS、PUMA KIDS、Arnold Palmer、Club21、Dsquared2、ISPA、M'SGRACY、NARS、ONETEASPOON、SWEAR、STRESSLESS、正官庄、句商店、好好集、老行家、你滋美得、花神、法雅客、美麗市場、源吉兆庵、韓味不二、稻田豆菓子等。
新光三越指出，將持續在台中尋找合適場地，協助廠商與專櫃人員進行妥善的短期安置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言