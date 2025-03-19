新北議長盃龍舟賽 3/21開放報名

今(19)日上午在新北市淡水區，民權里舉辦一場入厝喬遷慶祝活動，里長表示，其實想要盛大舉辦是因為民權里在竹圍地區，地狹人稠，要找個活動中心場所相當不容易，而里長自過去八年當里長以來，常常遇到房租問題，為了找尋里民上課服務據點，搬了四次里辦公處，而這次有好友相助，在地房仲業者幫忙媒合房東找到這全新的服務據點，而且房仲還不收任何服務費用，也讓里長相當感動。

2025-03-19 18:54