新北議長盃龍舟賽 3/21開放報名
「新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽」將於5月31日（星期六）及6月1日（星期日）在國際水道微風運河登場。本次賽事由新北市議會與新北市體育總會攜手舉辦，賽事規模再創新高，預計將有近3,000人參加，誠摯邀請全民共襄盛舉，3月21日中午12點開放免費報名，歡迎組隊挑戰，共同揮槳競逐，奪取榮耀，創造難忘回憶！
體育局表示，本屆賽事將開放108支隊伍參賽，競賽組別涵蓋大型龍舟男子組、女子組、混合組，以及小型龍舟男子組、女子組，總獎金高達245萬元！其中，大型龍舟男子組冠軍隊伍可抱回高達60萬元獎金，絕對是團隊爭取最高榮耀的絕佳機會！
體育局指出，報名於3月21日中午12點開放，於4月11日截止，名額有限，額滿即止。大型龍舟組組隊19~25人，小型龍舟組則為12~17人。本次報名完全免費，所有參賽隊伍皆可獲得5,000元至14,000元不等的車馬費補助，每位選手還可獲贈精美紀念衫！此外，現場還特別設立「龍舟創意隊呼獎」，最高可獲得1萬元獎金，鼓勵隊伍展現創意與團隊精神。
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