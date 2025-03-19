聽新聞
0:00 / 0:00
新北新店溪2處專區開放合法塗鴉 華江橋下出現方大同塗鴉藝術創作
新北市政府高灘地工程管理處開放新店溪2處堤外側防洪牆為合法塗鴉專區，近期位於華江橋下塗鴉牆上出現已逝金曲歌王方大同塗鴉藝術創作，吸引不少民眾目光，為河濱公園增添不少色彩與話題。
高灘處表示，早期防洪牆帶給人生硬、冰冷的感覺，為讓市民朋友有參與感，高灘處將華江橋周邊長約70公尺、高5公尺的防洪牆面規劃塗鴉專區，希望能讓市民有個合法的創作及抒發空間，另外永和區博愛陸橋堤外約100公尺防洪牆也同樣規劃為塗鴉專區，供中永和地區民眾盡情揮灑創意。
高灘處黃裕斌處長表示，利用堤防空間設置塗鴉專區，除了讓喜愛創作的藝術家有個揮灑空間，同時也可避免民眾隨處亂塗鴉影響市容。具有話題性的作品，高灘處會尊重原創作者理念，暫時不會主動安排塗銷，由創作者自行決定去留。高灘處於塗鴉專區範圍前後各設置2座『新北街頭藝術專區』立牌，請塗鴉的民眾隨時保持堤防周邊景觀整潔，勿於公告區以外亂塗鴉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言