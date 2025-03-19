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捷運北環段關鍵標開工 在地議員稱「士林北投要變蛋黃區了」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
捷運工程局第一工程處長陳建宏進行簡報。圖／台北捷運工程局提供
捷運工程局第一工程處長陳建宏進行簡報。圖／台北捷運工程局提供

台北捷運北環段士林區段的690A區段工程今天開工，預計4月中旬進行690B區段工程，屆時北環段全區開工。在地議員除了叮嚀交通維持計畫之外，更有感在地期盼多年，將從蛋殼區變為蛋黃區；更對於新北市蘆洲居民就醫增加便利性。

捷運局說明，開工的CF690A區段標全長約1.45公里，工程範圍自士林區士東路與中正路口起接Y25站，並以潛盾隧道方式沿著中正路往東與淡水信義線交會的Y26站，接著是中正路到至成公園附近的Y27。同時，在4月中旬也將進行CF690B區段開工，預計民國123年完工。

出席開工活動的台北市議員汪志冰表示，北環段士林區段的開工是在地已盼了許久，緊接著下個月的故宮690B段也將開工，不僅是對於士林北投區，對於雙北更是跨了一大步，「以前都苦笑說，人家是蛋黃、蛋白，士北是蛋殼，現在搖身一變可以成為蛋黃了。」

汪志冰也說，針對今天開工區段的施工，確實中正路是士林站一大要道，但捷運工程局採下沉式工法，盡量減少交通衝擊，「交通建設相對會有其必要之惡，但也盡量在施工過程中降低衝擊。」

出席的台北市議員張斯綱也說，目前陽明高中前的路段已陸續縮減車道，交通量能勉強不受影響，但難免未來北環段士林區段開工，尖峰時期會受衝擊，建議市府在交通維持計畫上要加派人力。

張斯綱也說，北環段士林區段不僅對於在地居民，更是對新北市蘆洲民眾來新光醫院就醫更為便捷。

台北捷運 議員

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