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世壯運限定68場文化遊程 買門票抽日本經典賽機票

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
文化局介紹，限定的文化活動共規畫10大主題、68場精心設計的文化遊程。圖／台北市文化局提供
文化局介紹，限定的文化活動共規畫10大主題、68場精心設計的文化遊程。圖／台北市文化局提供

2025雙北世界壯年運動會於5月17日到30日舉辦，台北市文化局推出10大主題、68場文化遊程，提供參賽者限定文化導覽活動。同時，只要購買開幕門票，就有機會抽到「前進2026世界棒球經典賽小組賽」單人日本來回機票，共計10位。

文化局表示，為了要讓參加者在運動之餘放鬆身心，也透過活動感受雙北獨特魅力，推出近3千個名額供參賽者，包含選手、隊職員、陪同者及帕拉選手助理員，每人報名一場文化活動並提供雙語服務，報名期間於3月20日到4月30日止。

文化局介紹，限定的文化活動共規畫10大主題，包含產業特色、時光漫步、城市巡禮、重返歷史、在地信仰、民俗技藝等，共計68場精心設計的文化遊程，像是北投古道溫泉故事、貓空纜車體驗與指南宮導覽、士林故宮巡禮等，體驗雙北在地風情。

另外，文化局也推出北市文化展演活動專屬優惠，像是台北市立國樂團音樂會，票價享7折優惠，並推出免費贈票活動。台北市立交響樂團的「TSO大師系列」及「名家系列」音樂會提供限量免費名額。

展覽部分，包含台北表演藝術中心場館語音導覽限量免費名額，台北流行音樂中心文化館的「唱我們的歌」展覽，參加者可享250元票價優惠，並有限量免費名額。

文化局也設計「壯寶台北二日遊」互動遊戲，即日起至3月31日，就有機會獲得只送不賣的限量超萌壯寶小吊飾以及壯寶手機支架。文化局補充，世壯運開幕典禮同樣在3月20日中午開放售票，只要購買開幕門票就有機會抽中「前進2026世界棒球經典賽小組賽」單人日本來回機票10位。

北市 文化局 音樂會

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