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2025新北春紛節登場 音樂、美食、市集打造春日盛宴

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
2025新北春紛節3月22日、23日在新北大都會公園登場。圖／新北市高灘處提供
2025新北春紛節3月22日、23日在新北大都會公園登場。圖／新北市高灘處提供

春分時節到來，新北市政府3月22日、23日在新北大都會公園舉「2025新北春紛節」，結合音樂、野餐、市集與寵物樂園。今年活動以「Follow your heart」為主題，邀知名樂團與市集品牌，打造春天的專屬慶典。

新北市高灘處長黃裕斌說，今年春紛節邀請人氣插畫設計師KURT WU操刀，以「巨大愛心」為核心視覺，呼應「Follow your heart」主題，希望傳遞春天的幸福感。

音樂演出陣容堅強，3月22日「春紛微醺搖呀搖」大舞台將由SoulFa靈魂沙發、小男孩樂團、HUSH、柏霖PoLin等輪番上陣，壓軸是被譽為「台版西城男孩」的icyball冰球樂團。3月23日有鄒序Hogan T.、Night Keepers守夜人、Angie安吉、徐暐翔及金曲樂團麋先生MIXER帶來精采演出。

除音樂舞台，「游牧野餐躺呀躺」區域邀請DJ魏如昀、Dennis、SoWhat，透過90、00年代華語金曲串聯回憶，再搭配「台灣老派露營」團隊展示復古風格美學，讓民眾邊野餐邊沉浸在Old School氛圍。

市集部分則規畫150個精選攤位，集結北、中、南各地的排隊美食與創意品牌，部分攤商為春紛節推出限定商品。

高灘處補充，活動期間推出限量贈品，3月22日下午3時起，凡身穿「帶有愛心圖案」服裝或配件的民眾，可至活動現場指定服務台兌換透明圓扇，每日限量1500份。此外，現場拍照打卡上傳至「新北水漾」FB粉絲專頁，並標註「2025新北春紛節」，有機會獲每日限量100份的野餐墊。

2025新北春紛節攜手人氣插畫設計師KURT WU操刀設計，「巨大愛心」打卡裝置將妝點新北大都會公園。圖為模擬畫面。圖／新北市高灘處提供
2025新北春紛節攜手人氣插畫設計師KURT WU操刀設計，「巨大愛心」打卡裝置將妝點新北大都會公園。圖為模擬畫面。圖／新北市高灘處提供
新北高灘處歡迎民眾邀朋友或帶毛小孩一起參加春紛節盛宴。圖／新北市高灘處提供
新北高灘處歡迎民眾邀朋友或帶毛小孩一起參加春紛節盛宴。圖／新北市高灘處提供
新北高灘處表示，歡迎民眾帶著野餐墊來新北春紛節共襄盛舉。圖為去年春紛節畫面。圖／新北市高灘處提供
新北高灘處表示，歡迎民眾帶著野餐墊來新北春紛節共襄盛舉。圖為去年春紛節畫面。圖／新北市高灘處提供
2025新北春紛節邀請藝人來帶動氣氛。圖／新北市高灘處提供
2025新北春紛節邀請藝人來帶動氣氛。圖／新北市高灘處提供
2025新北春紛節市集相當豐富，攤位多達150攤。圖為去年春紛節畫面。圖／新北市高灘處提供
2025新北春紛節市集相當豐富，攤位多達150攤。圖為去年春紛節畫面。圖／新北市高灘處提供
2025新北春紛節完成指定任務即可獲得限量透明圓扇或野餐墊。圖／新北市高灘處提供
2025新北春紛節完成指定任務即可獲得限量透明圓扇或野餐墊。圖／新北市高灘處提供

樂團 野餐

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