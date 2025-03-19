2025新北春紛節登場 音樂、美食、市集打造春日盛宴

春分時節到來，新北市政府3月22日、23日在新北大都會公園舉「2025新北春紛節」，結合音樂、野餐、市集與寵物樂園。今年活動以「Follow your heart」為主題，邀知名樂團與市集品牌，打造春天的專屬慶典。

新北市高灘處長黃裕斌說，今年春紛節邀請人氣插畫設計師KURT WU操刀，以「巨大愛心」為核心視覺，呼應「Follow your heart」主題，希望傳遞春天的幸福感。

音樂演出陣容堅強，3月22日「春紛微醺搖呀搖」大舞台將由SoulFa靈魂沙發、小男孩樂團、HUSH、柏霖PoLin等輪番上陣，壓軸是被譽為「台版西城男孩」的icyball冰球樂團。3月23日有鄒序Hogan T.、Night Keepers守夜人、Angie安吉、徐暐翔及金曲樂團麋先生MIXER帶來精采演出。

除音樂舞台，「游牧野餐躺呀躺」區域邀請DJ魏如昀、Dennis、SoWhat，透過90、00年代華語金曲串聯回憶，再搭配「台灣老派露營」團隊展示復古風格美學，讓民眾邊野餐邊沉浸在Old School氛圍。

市集部分則規畫150個精選攤位，集結北、中、南各地的排隊美食與創意品牌，部分攤商為春紛節推出限定商品。