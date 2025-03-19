捷運北環段關鍵標動工！ 士林到新北產業園區未來只要20分鐘

台北捷運北環段士林區段的CF690A區段工程今天開工，市長蔣萬安到場說，該段及下個月動工的690B是北環段中最關鍵，也是最後一哩路。捷運局指出，690A全長1.45公里，施工行經中正路等要道，工程前先銷減人行道再遷移管線，預計民國123年完工，屆時南北環就能順利串接。

捷運局說明，CF690A區段標全長約1.45公里，工程範圍自士林區士東路與中正路口起接Y25站，並以潛盾隧道方式沿著中正路往東與淡水信義線交會的Y26站，接著是中正路到至成公園附近的Y27，共有3座車站、1段袋式儲車軌及2段潛盾隧道。

蔣萬安致詞表示，CF690A區段受到國際原物料上漲、缺工料等影響，這三年招標數度流標，終於在去年12月決標，尤其該段位在士林最熱鬧、精華的一處，未來完工後北環段能銜接新北產業園區，帶動士林地區整體全面發展。

蔣萬安說，下個月故宮段的CF690B也將開工，屆時南北環共計8個區段標都進入全面施工；以前大家都羨慕東京有大巨蛋、山手線，現在台灣有了大巨蛋，選手奪下世界冠軍，現在也有南北環狀線串接雙北14區，帶動了商機及人潮。

捷運工程局第一工程處長陳建宏說，北環段有六個標，發包動工的已有680A、680B、680C、690C，預計民國121年完工。而今天該段690A及下個月690B則是受到缺工缺料等影響招標，這次順利發包動工，預計民國123年完工，屆時南北環就能完成串接。

陳建宏說明，690A段施工困難點在於中正路寬僅23公尺，地狹人稠又是交通繁忙要道，同時地下管線包含台電、瓦斯、自來水管、衛工管等，另外，Y26站也有淡水信義線高架段，大幅增加施工難度。

陳建宏說，因此在進行連續壁施工前，會先削減人行道、中央分隔島，再進行管線遷移，「最快8個月能夠開始施工連續壁，但仍要看實際管線狀況而訂。」

捷運局補充，北環段完工後將大幅減少雙北時間，士林站到新北產業園區原本需要32分鐘，減少為20分鐘。士林站到劍南路站將由原本17分鐘，減少為8分鐘。