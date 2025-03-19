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迎接世壯運 新北加碼漫遊指南、選手可免費報文化遊程
為迎接五月登場的2025雙北世界壯年運動會，新北市加碼推出「Point ( ) Out! 新北漫遊指南」，精選11條遊程路線，總計有75場帶領國內外旅客深度探索新北文化美學廊帶。
文化局表示，精選的11條遊程內容，涵蓋在地文化、人文歷史、文化體驗、產業發展與自然景觀，打造豐富的深度旅遊行程，讓國內外選手與旅客從多面向認識新北的文化魅力。
記者會上，旅遊部落客帆帆貓、tin tin分享「穿越時空滬尾歷史行腳」遊程的體驗心得，帶領大家穿梭淡水古蹟博物館、八里渡輪及十三行博物館，感受新北的歷史文化魅力。
文化局表示，「Point ( ) Out!新北漫遊指南」將於5月至6月期間舉行，世壯運參賽者，包括一般選手、帕拉選手、隊職員、陪同者及帕拉選手助理，皆可免費報名參加1場。
一般民眾可享399元優惠價，參與豐富的一日遊程，深度體驗新北之美。活動將於3月20日上午9點開放網路報名，參與者還可獲得特製新北美食吊飾，讓旅程更具紀念價值。「Point ( ) Out! 新北漫遊指南」將於3月20日上午9點開放報名，可至https://reurl.cc/G5ga13報名。
新北市文化局長張䕒育表示，2025雙北世壯運不僅是一場國際運動賽事，更結合文化、觀光與旅遊，讓參賽者及旅客能在比賽之餘，深度探索台灣的獨特風景與人文風貌。「Point ( ) Out!」名稱靈感來自英語片語「point something out」，象徵透過括弧內的在地元素，點出新北各地的文化特色，讓旅客在移動間發掘新北的多元樣貌。
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