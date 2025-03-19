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鶯歌衛生所老舊、空間不足 侯友宜宣布將蓋鶯歌醫養園區

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今天在市政會議宣布，將在鶯歌火車站前興建「新北市鶯歌健康醫養園區」。圖／新北市衛生局提供
新北市長侯友宜今天在市政會議宣布，將在鶯歌火車站前興建「新北市鶯歌健康醫養園區」。圖／新北市衛生局提供

新北市鶯歌衛生所房舍老舊，空間狹小，又緊鄰大馬路，需要擴建。新北市長侯友宜今天在市政會議宣布，將在鶯歌火車站前興建「新北市鶯歌健康醫養園區」，藉由結合未來智衛生所、複合式門診中心及綜合式長照機構，提供更完善的All in One醫療照護資源。

鶯歌衛生所位於文化路上，對面有加油站，該處又是交通要道，民眾若要前來看病較不方便，市府在2020年已有先重整過，但觀察鶯歌區近5年人口成長多2%，不斷有年輕人口及幼兒進駐，評估衛生所診間空間太小，加上在地就醫需求，衛生局認為需要擴充在地醫療量能。

鶯歌醫養園區位置鄰近鶯歌火車站、捷運鶯歌站及新北美術館，1樓設置未來智能衛生所，導入智能及再設計；於2樓設置複合式門診中心，是一項創新的服務模式，整合多元化科別門診服務及慢性病全照護，並提供復能資源；3樓預計設置綜合式長照機構，可提供失能失智長輩之日間照顧服務、巷弄長照站C據點及有FU長照站，樓地板總面積6499坪。

衛生局表示，鶯歌現況人口數近8.9萬，鄰近三峽恩主公醫院及桃園聖保祿醫院，要蓋新醫院有困難，且人口數不足支撐醫院服務量能，故評估設置醫養園區，將以OT模式推動，預期由大型醫院附設診所的目標推進，協助提供在地較缺乏的眼科、兒科等，補足衛生所較缺乏的醫療行為，預計最快2028年開工，力拚2030年完工。

新北市議員江怡臻表示，鶯歌醫養園區地點跟交通非常便利，鄰近的新北市立美術館，結合2030三鶯文創計畫，鶯歌的生活機能與育樂將全面起飛，非常肯定市府照顧鶯歌在地需求，也希望中央全力支持。

新北市議員卓冠廷表示，鶯歌的醫療量能升級有其必要，但目前侯友宜的政策規畫仍相當模糊，譬如該園區預計設置於鶯歌車站前、捷運旁，但周邊用地已經非常飽和，且在地均對該規畫一頭霧水，認為市府需要盡快向鶯歌人民報告清楚規劃，該辦說明會的就要盡快辦。

衛生所 長照

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