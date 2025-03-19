新北清明便民服務啟動 147處服務站、38條接駁車助祭祖

清明將至，新北市政府3月22日至4月6日啟動清明祭祀服務，設置147處服務站、38條接駁專車，並整合民政、警消、環保及交通單位，提供除草清理、環保祭祀、消防戒備及線上追思等措施，讓市民掃墓更便利。

民政局表示，為減輕市民掃墓負擔，各區公所已於本周完成342公頃公墓除草作業，並於各大公墓及納骨塔服務站免費提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓工具，方便民眾整理墓地。此外，為響應環保，市府持續推動「紙錢集中燒」，於各服務站提供金銀紙集中袋，鼓勵民眾減少焚燒紙錢，以降低空汙與火災風險。

每年清明期間，公墓雜草火警頻傳，民政局補充，各消防分隊已進入高度戒備，各分隊將派員進駐服務站提供民眾用水。今年更與消防員共同製作宣導影音，透過輕鬆遊戲方式提醒民眾安全祭祀須知，降低發生火災及意外的風險。

為提升祭祀便利性，新北市政府建置「清明服務網」，提供接駁專車即時資訊，讓民眾能迅速查詢各區交通動線。同時，該平台亦提供19座公立納骨塔的線上追思功能，包含環保葬及軍人忠靈祠，民眾可免登入直接搜尋親友牌位進行祭拜，讓思念不受時空限制。市府呼籲市民多加利用清明服務網，減少人潮擁擠，共同維護掃墓安全與環保。