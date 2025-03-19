新北鶯歌清潔隊40人連署控霸凌 夜間領班遭調非主管職

新北市鶯歌清潔分隊40名清潔隊員去年11月連署，指鄭姓夜班領班利用考績與掌握排休假權霸凌同事，案件經本報上周獨家揭露後，環保局昨做出審議霸凌案成立決議，並將鄭姓夜間領班調非主管職。

隊員指出，由於清潔隊收受事業廢棄物屬違法行為，隊員不願違法，會遭鄭姓領班言語羞辱、調班或不讓其休假，甚至考績被打乙等。因此連署環保局請求遴選領班，隊員反映去年11月連署書已上達環保局但無下文，隊員轉而投訴媒體要求更換領班。

新北市環保局主秘許銘志表示，經數月調查後清潔隊職場霸凌委員會審議完成，其中一名隊員因聽障問題，導致無法如正常人溝通，鄭姓領班未考量聽障同事權益，導致同事無法理解工作要求，進而產生惶恐與不安，經與其他隊員多方查證後，此件職場霸凌案成立。

許銘志說，鄭姓領班並調離非主管職，之後接手與里長共同合作的里環境認證等相關職務。

環保局補充，調查結果經環保局清潔隊職場霸凌委員會審議完成，其中個別事由職場霸凌成立，清潔隊就相關人員工作職掌進行適當調整，並就同事身心狀況予以關懷及協助。