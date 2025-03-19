新北孵大巨蛋 劉和然：小巨蛋已啟動、新莊球場改造4月亮相

新北大巨蛋孵蛋中，預計年底前確定選址，新北市副市長劉和然今天今天接受飛碟電台「飛碟早餐」節目主持人唐湘龍專訪，除談到大巨蛋進度也指出，目前位於板橋的新北小巨蛋已啟動BOT招商，新莊棒球場整修已完成，將在4月2日富邦悍將主場開幕戰亮相，最新的啦啦隊成員李珠珢也會在當天登場「歡迎大家一起來感受棒球魂」。

劉和然說，這段時間有很多專業的、愛好棒球、對巨蛋有想像空間的市民朋友隨時一直反應給予不同意見，市府很用心正積極進行規化，力求縮短建設時程，讓新北市民早日擁有屬於自己的世界級巨蛋，我們一定會把它規劃的很好，不論最後選址在哪，都請大家一起開心支持新北的大巨蛋的誕生。

劉和然說，啟動大巨蛋計畫同時，其他球場場館改造與興建也正持續，新北市目前已在板橋第二運動場現址啟動小巨蛋計畫，對比台北小巨蛋、桃園小巨蛋1.5萬人容納量，預計可容納2萬人，將可成為籃球賽事及演唱會的主要場地，已進入BOT招標階段。

另可容納7000-8000人的新莊棒球場剛完成整修，劉和然說，包括內野人工草皮、內外野座位全部更新，甚至新增環繞全場的啦啦隊應援區，讓球迷有更好的觀賽體驗。

劉和然說，邀請球迷4月2日參與富邦悍將主場開幕戰：「這場比賽除了球員精彩表現，還有全新的球場環境，富邦悍將的新啦啦隊成員也將正式亮相，歡迎大家一起來感受棒球魂」。