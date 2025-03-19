新北大巨蛋最新設計圖曝光 劉和然：火車要開了

新北大巨蛋已展開選址，負責主導全案的新北市副市長劉和然，今天接受飛碟電台「飛碟早餐」節目主持人唐湘龍專訪，公布最新版新北大巨蛋模擬圖，從平面開始計算高度將達75公尺，且具「超時空感」。劉和然表示，年底或提早選址拍板後，就會啟動都市計畫，「火車已經開了，開了以後接下來就往下走，把非專業干擾降到最低」、「把時間縮到最短」。

劉和然表示，新北市大巨蛋，將是繼台北大巨蛋後台灣的第二座大型室內球場，404萬人的新北市擁有一顆大巨蛋無可厚非，把新北市與宜蘭、基隆、台北、桃園，五縣市人口總數接近1000萬，擁有兩座大巨蛋絕對可以。

劉和然說，新北市大巨蛋將與台北大巨蛋相輔相成，未來可承接國際賽事、演唱會等大型活動，「以後如果真的有兩顆大巨蛋，很多大聯盟的開幕賽、熱身賽跟日本的友誼聯誼，甚至一些相關的交流賽，你就會有很棒的場地。」

新北市目前已選定六個潛在場址進行場勘評估，包括板樹體育館、土城看守所、樹林大柑園、三峽麥仔園、樹林機五南側及淡海新市鎮，劉和然說，六場址都在捷運沿線，市長今年8月前會從這6個點篩選到剩2個，年底前就會拍板定案，「在市長任內把都市計畫啟動完成，那就等於火車已經開了，那開了以後接下來就往下走」。

節目中劉和然也公開新北大巨蛋的第二張模擬設計圖指出，新北大巨蛋的高度將達75公尺，而且是從平面計算，所以會比台北大巨蛋74點多公尺更高，主因在新北市選址範圍較大，球場周圍的設施配置將更完整，未來無論比賽或演唱會，都能提供最優質的體驗。

劉和然透露，台北大巨蛋最多容納4萬人，新北大巨蛋容量預計達5萬人，「未來真的我們希望亞洲的棒球聯賽，可以在台灣的巨蛋舉行」並有機會爭取大聯盟熱身賽、國際巡演等活動。

劉指出，新北大巨蛋將吸取台北大巨蛋的經驗，進一步優化設計，並參考日本與韓國的球場，如東京巨蛋有專屬飯店，球員可直接從地下通道進入場館，確保安全也避免比賽前的干擾，並以類似「造鎮」概念，規畫運動與娛樂並行的綜合體，「希望這顆蛋不只是比賽場地，而是本身就能成為一個景點，讓市民能夠進去參觀、了解棒球歷史，甚至提供拍照打卡的空間。」

劉和然說，新北大巨蛋鎖定的六大場址，會依據五大面向進行綜合評估，包括場地本身要方正且面積充足、交通要便捷、未來發展潛力要夠、周邊需具備商業設施，最重要一點「不能受到住宅區干擾」，搭配周邊飯店、旅館、購物中心、運動與休閒設施，確保永續發展。