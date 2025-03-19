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智慧城市展 北高市長隔空較勁

聯合報／ 記者林麗玉徐白櫻／台北報導
智慧城市展昨天在南港展覽館登場。台北市長蔣萬安（左二）、高雄副市長林欽榮（右）出席開幕式。記者曾吉松／攝影
智慧城市展昨天在南港展覽館登場。台北市長蔣萬安（左二）、高雄副市長林欽榮（右）出席開幕式。記者曾吉松／攝影

智慧城市展昨登場，高雄副市長林欽榮致詞時刻意提及市長陳其邁，正與輝達（NVIDIA）總部討論合作內容，要為台灣打造第一個多樣態AI平台；台北市長蔣萬安則宣布和鴻海攜手串接大數據中心，要成為全球領先的智慧城市。北高互別苗頭、較勁意味濃厚。

蔣萬安、林欽榮代表兩個主辦城市出席致詞，蔣萬安說，北市正推動智慧城市，有兩顆非常重要的引擎，第1顆要打造台北成為創業家友善城市，第2顆引擎則打造台北成為以人工智慧為驅動的智慧城市。

蔣說，市府也在各項施政結合人工智慧技術，包括提出「AI治理升級」等AI應用三箭，讓台北成為全球領先的智慧城市，例如去年10月北市府率先訂出人工智慧作業指引，不僅有明確流程、標準規範，也讓市府公務員大膽應用人工智慧推動市政，同時嚴格規範確保個人隱私、避免不當言論等。

北市1999已結合AI，蔣萬安說，民眾語音會馬上轉為文字，同時回覆相關資訊，大幅縮短時間，也更為精準；北市也將AI融入社福，即將推出青少年的情緒憂鬱協助方案，未來青少年上網站聊天，市府透過AI技術引導，社工後續接手輔導；消防局也結合AI技術，分析現場情況，決定派多少消防員，攜帶什麼裝備，大幅縮短黃金救援時間。

「誠如蔣萬安市長說的AI非常重要。」林欽榮致詞說，這場開幕活動，原要由陳其邁出席，但陳人正在美國參訪，和輝達總部人員討論高雄市府正在做的計畫，包括半年前就合作推動的高雄智慧燈塔計畫，今年開始高雄市以AI推動智慧城市2.0版，為台灣打造第一個生成式AI平台。

陳其邁率團訪美，台灣時間18日清晨參觀輝達全球總部，並與NVIDIA機器人技術與邊緣人工智慧事業及全球AI計畫部門高層會面。陳其邁透露，市府計畫於今年啟動智慧醫療領域合作，邀請4大醫學中心參與，期盼高雄成為全球AI領先城市。

蔣萬安 陳其邁

延伸閱讀

高雄市長陳其邁參訪NVIDIA總部 今年將啟動智慧醫療領域合作

市長陳其邁率團訪美國輝達總部 盼助力高雄AI領先地位

台北願景館開幕 蔣萬安：北市府將與鴻海合作串接大數據中心

較勁味濃！蔣萬安陳其邁沒同台 林欽榮刻意曝缺席原因

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