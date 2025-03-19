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智慧城市展 新北工務局獲獎

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北副市長陳純敬（前排右四）、朱惕之（前排左四）昨出席2025智慧城市展，與工務局「國民老工」互動同樂。圖／新北市工務局提供
新北副市長陳純敬（前排右四）、朱惕之（前排左四）昨出席2025智慧城市展，與工務局「國民老工」互動同樂。圖／新北市工務局提供

2025智慧城市展暨淨零城市展台北場昨登場，新北市工務局獲「智慧城市創新應用獎」，副市長陳純敬、朱惕之赴展場，並與AI虛擬主播「國民老工」互動。

城市展以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，吸引國內外建築及科技業界專家參與，新北工務局以「新北智造，創新無界」為主軸，展示「低碳建築BIM模型評估系統」、「iRoad智慧道路管理中心」、「智慧建築管理」及「建管無紙審照系統」等多項技術。

新北市工務局2011年起推動BIM技術，去年與內政部建築研究所合作推出「低碳建築（BIM模型）評估系統」，提供設計單位在建築設計初期即能進行碳排試算，進而優化設計方案，達到源頭減碳目標。工務局表示，未來該系統將結合GIS圖台，實現碳排資料揭露，讓設計者與購屋民眾均可作為參考，提升建築資訊透明度。

iRoad智慧道路管理中心用意是整合道路挖掘、養護巡查及共同管道管理，透過電子化與遠端監控技術，提高道路管理效率。未來計畫導入AI技術，以自動化管理進一步提升道路維護效能。

新北AI虛擬主播「國民老工」去年推出後，廣泛應用於工務政策宣傳，如通學廊道、陸橋拆除及路平專案等，讓市政行銷更加生動活潑。今年情人節「國民老工」與桃園市虛擬主播「好市小姐」線上約會，引發熱議。

工務局總工程司楊至中說，新北積極推動智慧建設與數位轉型，獲獎是對團隊努力的肯定。

碳建築

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