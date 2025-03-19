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新北要蓋大巨蛋 侯友宜將赴日考察

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜4月將赴東京巨蛋考察。本報資料照片
新北市長侯友宜4月將赴東京巨蛋考察。本報資料照片

新北大巨蛋如火如荼規畫中，新北市長侯友宜4月中旬將前往日本考察，首要考察目標就是東京巨蛋，希望作為新北市未來大巨蛋參考。市府說，配合議會出訪，將與議長蔣根煌及議員一同拜會友好城市、考察東京巨蛋、西武巨蛋和長照設施。

侯友宜宣布啟動新北大巨蛋選址評估，副市長劉和然主責，目標是建造可容納5萬人的新北大巨蛋，初步納入6處評估地點，分別為板樹體育館、樹林大柑園、樹林機5南側、土城看守所、三峽麥仔園及淡海2期，地點各有擁護。

市府預計希望在半年內凝聚共識，從6個場址中聚焦1或2個地點，再進一步評估討論，預期今年底前定案。

市府規畫新北大巨蛋參考對象包含東京巨蛋、西武巨蛋、札幌巨蛋、福岡巨蛋等，其中東京巨蛋棒球座位容納人數4萬3500人、演唱會可達5萬5000人。

台中也正規畫大巨蛋，台中市長盧秀燕日前也赴東京巨蛋取經，據了解，新北市議會議長蔣根煌將在4月11日率領議會成員前往東京考察8天，也會前往新北姐妹市神奈川等地交流。蔣根煌邀請侯友宜前往，不過侯視察行程只有5天，未全程參與議會行程。

市議員廖宜琨認為，交通問題是新北大巨蛋最需要考量因素，他認為，大柑園都市計畫腹地有621公頃，土地足夠做大巨蛋設置的周邊停車場等必要設施，加上樹林有高速公路、台65線、捷運樹林線，大漢溪兩旁還有堤外道路，以交通及腹地而言，大柑園是最佳選址。

市議員陳偉杰說，雙北大巨蛋會有競合關係，應該做出區隔，淡海2期有山、河、海等多項觀光資源，加上淡江大橋通車後，有跨橋煙火，搭配台北港、八里遊艇碼頭等，可以推出2天1夜以上的觀光配套，定位才不會與台北大巨蛋強碰，否則其他5個地點特質與台北大巨蛋太過相近。

大巨蛋 東京

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