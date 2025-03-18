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捷運中山站前增20公尺寬行穿線 原有2側19日刨除

中央社／ 台北18日電

捷運中山站1、4號出口之間新劃設20公尺寬的行穿線，北市交工處表示，原本新光三越與誠品南西、台北牛乳大王前的2道行穿線，已請廠商明天白天離峰時間刨除。

捷運中山站周邊人潮眾多，有民眾發現在出口1號與4號中間新增大面積的行穿線，引發討論；有網友讚步行更舒適安全，也有人擔心更易打滑、下雨天對汽機車不友善等，引發討論。

北市交通管制工程處新聞稿表示，為提升捷運中山站週邊交通流動性及行人安全，配合線型公園改造工程，由台北捷運公司於捷運中山站1、4號出口規劃總寬約20公尺行穿線，以完善線型公園行人通行動線。

交工處說，同時配合行穿線延長為全日行人專用時相、行車部分改以輪放方式運作，藉由人車分離管制，人車通行時無穿越停等衝突情形，改善捷運中山站週邊交通秩序、提供更加安全便捷的通行環境。

交工處設施科長許銓倫告訴中央社記者，原本在台北牛乳大王前 （南京西路18巷與南京西路25巷）以及新光三越與誠品生活南西店（南京西路23巷與長安西路19巷2弄）的2處行穿線，將於明天刨除；廠商將於明天白天離峰時段施工，預計一天就可完成。

許銓倫指出，現在看起來行穿線空間足夠，不過因舊的行穿線還在，可能讓行人誤以為3處行穿線之間的空間都可以走，所以會「斜切」過馬路，等刨除之後應該就會改善，交工處也會加強宣導。

許銓倫表示，20公尺行穿線是由北捷與交工處共同會勘決定，並用行人專用時相讓人車不交織、降低動線衝突，實行人本交通；而標線防滑係數都按照規定。

台北捷運 行人 衝突

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