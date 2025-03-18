新北獲智慧城市創新應用獎 展示低碳與智慧建設成果

2025智慧城市展暨淨零城市展台北場今開幕，新北市工務局展現多項創新技術，獲「智慧城市創新應用獎」，呈現智慧建設的亮眼成果。副市長陳純敬、朱惕之都赴展場，並與AI虛擬主播「國民老工」互動，氣氛熱絡。

此次展會以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，吸引國內外建築及科技業界專家參與。新北工務局以「新北智造，創新無界」為主軸，展示「低碳建築BIM模型評估系統」、「iRoad智慧道路管理中心」、「智慧建築管理」及「建管無紙審照系統」等多項技術，其中，AI虛擬主播「國民老工」更成為展場焦點，吸引眾多參觀者體驗互動問答遊戲。

新北市工務局自2011年推動BIM技術，去年與內政部建築研究所合作推出「低碳建築（BIM模型）評估系統」，提供設計單位在建築設計初期即能進行碳排試算，進而優化設計方案，達到源頭減碳目標。工務局表示，未來該系統將結合GIS圖台，實現碳排資料揭露，讓設計者與購屋民眾均可作為參考，提升建築資訊透明度。

iRoad智慧道路管理中心用意是整合道路挖掘、養護巡查及共同管道管理，透過電子化與遠端監控技術，提高道路管理效率。未來計畫導入AI技術，以自動化管理進一步提升道路維護效能，確保市民行車安全。

新北市全國首創的AI虛擬主播「國民老工」去年12月推出後，已廣泛應用於工務政策宣傳，如通學廊道、陸橋拆除及路平專案等，讓市政行銷更加生動活潑。

今年情人節，「國民老工」與桃園市虛擬主播「好市小姐」上演線上約會，引發網友熱議。工務局表示，未來將持續研發AI技術，增強「國民老工」的即時互動功能，提供民眾更便利的諮詢服務。