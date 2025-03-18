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新北獲智慧城市創新應用獎 展示低碳與智慧建設成果

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市政府工務局榮獲「智慧城市創新應用獎」，台北市電腦公會理事長彭双浪頒發獎座，新北市工務局總工程司楊至中（右）代表出席領獎。圖／新北市工務局提供
新北市政府工務局榮獲「智慧城市創新應用獎」，台北市電腦公會理事長彭双浪頒發獎座，新北市工務局總工程司楊至中（右）代表出席領獎。圖／新北市工務局提供

2025智慧城市展暨淨零城市展台北場今開幕，新北市工務局展現多項創新技術，獲「智慧城市創新應用獎」，呈現智慧建設的亮眼成果。副市長陳純敬、朱惕之都赴展場，並與AI虛擬主播「國民老工」互動，氣氛熱絡。

此次展會以「數位與綠色雙軸轉型」為主題，吸引國內外建築及科技業界專家參與。新北工務局以「新北智造，創新無界」為主軸，展示「低碳建築BIM模型評估系統」、「iRoad智慧道路管理中心」、「智慧建築管理」及「建管無紙審照系統」等多項技術，其中，AI虛擬主播「國民老工」更成為展場焦點，吸引眾多參觀者體驗互動問答遊戲。

新北市工務局自2011年推動BIM技術，去年與內政部建築研究所合作推出「低碳建築（BIM模型）評估系統」，提供設計單位在建築設計初期即能進行碳排試算，進而優化設計方案，達到源頭減碳目標。工務局表示，未來該系統將結合GIS圖台，實現碳排資料揭露，讓設計者與購屋民眾均可作為參考，提升建築資訊透明度。

iRoad智慧道路管理中心用意是整合道路挖掘、養護巡查及共同管道管理，透過電子化與遠端監控技術，提高道路管理效率。未來計畫導入AI技術，以自動化管理進一步提升道路維護效能，確保市民行車安全。

新北市全國首創的AI虛擬主播「國民老工」去年12月推出後，已廣泛應用於工務政策宣傳，如通學廊道、陸橋拆除及路平專案等，讓市政行銷更加生動活潑。

今年情人節，「國民老工」與桃園市虛擬主播「好市小姐」上演線上約會，引發網友熱議。工務局表示，未來將持續研發AI技術，增強「國民老工」的即時互動功能，提供民眾更便利的諮詢服務。

工務局總工程司楊至中表示，新北市積極推動智慧建設與數位轉型，獲獎是對團隊努力的肯定，透過此次展覽，期望向國內外專業人士及市民展示新北市在智慧城市發展的前瞻成果。

新北市政府工務局受邀參加2025智慧城市展，展區打造AI虛擬主播「國民老工」的互動體驗區。圖／新北市工務局提供
新北市政府工務局受邀參加2025智慧城市展，展區打造AI虛擬主播「國民老工」的互動體驗區。圖／新北市工務局提供
新北市副市長陳純敬（左二）、朱惕之（右二）都出席2025智慧城市展，逐一巡視參觀新北市工務局展設攤位，聽取工務局同仁說明新北市智慧城市創新成果。圖／新北市工務局提供
新北市副市長陳純敬（左二）、朱惕之（右二）都出席2025智慧城市展，逐一巡視參觀新北市工務局展設攤位，聽取工務局同仁說明新北市智慧城市創新成果。圖／新北市工務局提供
副市長陳純敬、朱惕之都出席2025智慧城市展，逐一巡視參觀新北市工務局展設攤位，與「國民老工」互動同樂，並與工務局同仁大合照。圖／新北市工務局提供
副市長陳純敬、朱惕之都出席2025智慧城市展，逐一巡視參觀新北市工務局展設攤位，與「國民老工」互動同樂，並與工務局同仁大合照。圖／新北市工務局提供

碳建築

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