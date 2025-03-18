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新北汐止大同路二段社區沒接污水 會勘年中接管

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
大同路二段社區污水納管，將納入第三期第一階段施工接管。 圖／觀天下有線電視提供
大同路二段社區污水納管，將納入第三期第一階段施工接管。 圖／觀天下有線電視提供

汐止污水下水道做了好幾年，不過大同路二段的一處社區卻一直沒有接管，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論後決定，將納入第三期第一階段施工接管，預計趕在今年中進場施作。

大同社區總幹事郭先生說，社區化糞池下面污水管沒有外接，很感謝新北市議員張錦豪協助，今天邀請了相關單位來會勘，原則上預計第三期的第一階段進行發包，大概年中就可以施工了，大概九月、十月就可以完成了，解決社區多年以來的困擾。

新北市議員張錦豪提到，在汐止大同路二段的污水納管，會在三期的第一標納入，因為在大同路二段這附近還有一些住戶，因為之前有一些施工上的困難，還沒有接污水管，未來在年中的時候，6、7月的時候，第三期第一標的工程將展開大同路一帶，以及智慧里、樟樹里、忠孝里、山光里一帶，會將污水納管部分納進來，也會補做一些之前施工困難的部分，像是在靠近汐科站附近的社區，目前他們每個月都需要自行將污水抽水，接下來納入接管工程後，就能改善問題。

污水 議員

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