新北瑞芳四腳亭車站站長交接 在地子弟簡瑋辰回鄉服務
台鐵公司北區營運處四腳亭站在今(18)日進行新任站長布達交接典禮，各界都來祝福，新任站長簡瑋辰出身四腳亭，在台鐵一路從基層做起，這次以僅三十多歲的年紀擔任站長，並且選擇回鄉服務，也一圓他的夢想。
新任站長簡瑋辰表示，謝謝台鐵公司一路來的提拔和栽培，讓他從基層磨練多時，終於可以回到自己的家鄉為民服務，今天也很感謝家人，包括高齡九十多歲的阿嬤還有曾在台鐵工作的父親都到場為他祝福，讓他很感動，未來他也會努力將四腳亭站的旅運業務做好，不負大家的期望。
吉安里里長謝永昌說，四腳亭車站是百年車站，早期也乘載著許多礦業的運輸歷史，很開心有出身於四腳亭的子弟願意返鄉為民服務，也祝福他未來一切順利。
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