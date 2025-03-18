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新北市議員召開說明會 協助萬里廢礦用地建築物合法化

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
市議員張錦豪邀集市府單位召開說明會，協助民眾將建物合法化的最後一哩路一起走完。 圖／紅樹林有線電視提供
市議員張錦豪邀集市府單位召開說明會，協助民眾將建物合法化的最後一哩路一起走完。 圖／紅樹林有線電視提供

礦權廢止後，原本礦業用地上的建築物合法化受到關注。在新北市，去年底非都市土地編定審議小租審議後，通過礦業用地檢討變更審議的案件共有26筆，其中萬里佔了4筆，後續在區公所公告30日無異議後，將辦理用地異動登記，變更為丙種用地，而為了讓建築物合法化，市議員張錦豪邀集市府工務局與地政局來為民眾說明，幫助居民瞭解建物合法化的程序。

市議員張錦豪指出，建物合法必須擁有建築物執照，而執照的申請必須委託建築師簽證辦理，並且該建築物應臨接既成道路，以及建物也必須有結構安全的證明，若是位於山坡地範圍還必須要辦理山坡地水土保持計畫，以此外既有建築還會有依建築法處工程造價千分之五的罰鍰，這也讓來參與會議的居民相當關注與在意。

受到市議員邀請來到現場的建築師協助試算，以萬里區的4筆土地上建物為例，多為磚造建物，以公式計算千分之五的罰鍰大約是10萬元上下，而建築師與市府工務局與地政局代表，也在會議現場一一為民眾提出的問題做出解答與建議辦法。

市議員張錦豪說，除了召開說明會，現場也邀請建築師到場為民眾來解惑，發現大家都相當關注罰鍰的部分，因此也請建築師協助計算工程造價千分之五的罰鍰大約有多少，就是期待每一步程序都讓民眾清楚瞭解，要陪伴民眾將建物合法化的最後一哩路一起走完。

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