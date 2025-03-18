遭溫朗東諷「比特犬守護神」 楊植斗批「無恥」：不怕打到綠友友？
北市比特犬11天內2度咬傷騎士引起各界討論，北市議員楊植斗表示犬隻第1次咬人時有詢問動保處相關狀況，卻遭名嘴溫朗東批評關說，甚至稱是「比特犬守護神」。楊反擊，自己沒有關說，更痛批溫利用此事政治操作很無恥，「不怕打到綠友友？」
楊植斗強調，新聞報導態樣跟他去了解比特犬議題完全不一樣，他和動保處也要求管措犬隻的計劃並重罰，但飼主完全辜負他們信任，他再次呼籲，若真的有關說那位神通廣大可以喬事的議員另有其人，「溫朗東亂槍打鳥就不怕打到綠友友嗎？」
楊植斗說，新聞強調去喬罰單、喬沒入，他都沒有說也沒有做，若真的有這件事代表關說議員另有其人，名嘴這時做政治操作非常無恥，自己一直都尊重動保處專業判斷，呼籲有心人士不要借題發揮、做文章，應回歸專業討論，不應變政治操作。
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