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與新北市副市長討論基捷 基隆市長謝國樑：獲得善意回應

中央社／ 基隆18日電
基隆市長謝國樑。聯合報系記者游明煌／攝影
基隆市長謝國樑。聯合報系記者游明煌／攝影

新北市副市長陳純敬今天拜會基隆市長謝國樑，雙方針對基隆捷運議題交換意見。謝國樑表示，目前還沒有結論，不過往好的方向進行，也獲得很多善意回應。

基隆捷運建設由新北市捷運局主責，近日因總經費、是否分段建設，及擬徵收基隆八中社區部分民地建設變電站等議題引起討論，陳純敬與新北市捷運工程局長李政安，上午近11時抵達基隆市政府拜會謝國樑，雙方閉門討論並未公開。

謝國樑下午受訪表示，陳純敬與李政安來訪，談了滿多內容，有些還無法確定，就先不便公開，但有談到過去碰到很多問題，希望新北市能夠協助解決，也獲得很多善意回應。

謝國樑說，未來在討論基隆捷運時，會盡量聚集北北基3市，共同討論包括預算、發包施工等政策，也感謝新北市長侯友宜的關心，北北基現正積極推動基隆捷運。

謝國樑表示，北北基3市會一起先商討，取得共識後，再來看如何能與交通部有更多溝通，無論從現在或長遠（角度），看起來需要爭取更多的預算。

基隆捷運 謝國樑

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