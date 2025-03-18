新北黑白切最終戰 三重、新店等店家決戰 3/22-23揭曉

新北市政府市場處17日於板橋豫章工商舉辦「黑白盤評鑑」，集結前10強店家進行決賽，更有餐飲系學生組加碼創意黑白切競賽，最終成績將於3月22日「全豬宴市集」現場揭曉！

市場處表示，新北黑白切大賽歷經激烈的網路票選與專業評審評分後，3月7日正式公佈前10強名單，但這場美食對決才剛進入最關鍵的「黑白盤評鑑」，由前10強店家進行現場料理競賽，並由10位專家與意見領袖與20位民眾進行現場試吃投票。

新北市政府副秘書長張其強表示，本次舉辦黑白盤評鑑除了發掘新北最優秀的黑白切店家外，更提供店家一個不一樣的展演機會，現場的交流互動更可促進店家相互精進學習。現場競賽不僅考驗店家的技術與時間掌控，更要征服評審與民眾的味蕾！此外，餐飲科系學生也將帶來「創意黑白切套餐」，以青年角度重新詮釋經典黑白切，為本次競賽增添獨特的的豬肉美食風味，更賦予了深一層的教育意義。

店家組部分，如三重「古早切仔麵」 推出「心意滿滿套餐」，以黑豬黑白切佐特製椒麻醬，濃郁滋味如母親對孩子的慈愛；淡水「半坪屋手工糯米腸」 端出「半坪小聚餐」，以招牌糯米腸搭配黑白切，再端上一碗米粉湯，相聚就從這裡開始！學生組部分，板橋豫章工商推出「茶咬豬金包」，使用三峽碧螺春茶製作的刈包麵皮，搭配坪林文山包種茶湯川燙的黑白切，帶出細緻茶香與風味；新店莊敬高職則以「福爾摩沙黑白豚肉炒麵」融合經典臺式黑白切與日式拉麵，並選用多款豬肉部位，提升拉麵豐富多層次的口感。

市場處補充，本次競賽最終名次將於3月22日至23日舉辦於國立空中大學的「全豬宴市集」現場正式公佈，現場設有10攤黑白切、20攤豬肉料理攤位、表演活動及展覽等，邀請大家來場豬肉美食饗宴，感受臺灣庶民美食文化精髓！

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